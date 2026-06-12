泰勒絲入選詞曲創作人名人堂 改寫最年輕女性紀錄

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（中央社紐約11日綜合外電報導）泰勒絲（Taylor Swift）今天正式入選聲望崇高的詞曲創作人名人堂，成為史上最年輕的女性入選者，為這位現年36歲美國流行樂天后不斷刷新紀錄的演藝生涯，再添一個里程碑。

法新社報導，在此之前，該獎項的女性紀錄保持人是薩格爾（Carole Bayer Sager），她在1987年入選時為43歲。而史提夫汪達（Stevie Wonder）則仍是史上最年輕入選者，他在1983年以32歲入選。

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藝人必須在首支商業作品發行滿20年後，才具備入選名人堂的資格。泰勒絲的出道單曲「提姆麥克羅」（Tim McGraw）則於2006年6月推出。

此後她的成功有目共睹：這位美國歌手共推出12張專輯，涵蓋鄉村、流行與民謠等風格，並在美國獲得14座葛萊美獎，其中包括4座年度專輯，創下紀錄。

名人堂網站上的簡介寫道：「泰勒絲作為詞曲創作者具備變形般的能力，能在不同的音樂風格之間切換，並在各種曲風都能寫出同樣具說服力的作品，這正是她作為詞曲創作人的超能力之一。」

「這也展現了她藝術創作的大膽與勇氣：當最務實的下一步明明是繼續挖掘那些最初帶給她成功的素材時，她卻選擇去開拓全新領域。」

泰勒絲今天在紐約出席典禮前亮相紅毯，身穿一襲印有花卉圖案的黑色平口禮服。

據估計，泰勒絲的全球唱片銷量已突破2.5億張專輯等價單位。而她於2023至2024年舉辦、名為「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）的最新巡演，創下約20億美元的破紀錄收入。

她也是在美國權威音樂雜誌「告示牌」（Billboard）排行榜中，擁有最多進入前10名歌曲的女歌手。（編譯：陳昱婷）1150612