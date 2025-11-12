泰勒絲同框莎賓娜 「26公分」最萌身高差全網笑翻

泰勒絲和閨密莎賓娜一起外出用餐。(圖／達志)

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）無論走到哪裡都是鎂光燈焦點，近日她被拍到與新生代人氣女歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）一同現身紐約SoHo區餐廳共進晚餐。這場「閨密約會」的街拍照曝光後，身高相差26公分，兩人同框畫面一曝光，讓全網笑翻直呼「兩人是最萌身高差」。

泰勒絲和莎賓娜卡本特街拍圖在網路上引發熱議，從曝光畫面可以看到，泰勒絲當晚以穿著條紋拼色上衣搭配不對稱羊毛迷你裙亮相，腳踩約15公分厚底高跟鞋，整體造型時尚俐落又不失優雅氣勢。同行的莎賓娜則以白色高領毛衣、駝色大衣與黑色迷你裙展現溫柔氣質。然而最吸睛的莫過於她們的「身高差」。身高178公分的泰勒絲與僅152公分的莎賓娜相差26公分，兩人一前一後同框畫面立即引發討論，泰勒絲加上高跟鞋後，整體高度更加驚人，超過190公分，對比嬌小的莎賓娜卡本特，形成強烈對比。

泰勒絲和閨密莎賓娜同框身高差掀討論。(圖／達志)

不少網友看到照片後笑稱：「有必要穿這麼高嗎」、「我不行了，是媽媽是女兒」、「哈哈哈太欺負人了」、「這個太誇張了」、「像是被惡意P圖的程度」、「太可愛了」、「好高的泰勒絲」、「恨天高配上大長腿」，相關迷因照更在社群上瘋傳。

事實上，莎賓娜卡本特曾擔任泰勒絲《The Eras Tour》的開場嘉賓，兩人也在巡演期間培養出深厚情誼。而莎賓娜從小就是泰勒絲的粉絲，曾翻唱她的作品並於2017年首次見到偶像。泰勒絲對她的才華十分讚賞，不僅主動邀請參加派對、送上禮物，更將她視為後輩好友，這段從偶像與粉絲發展成閨密的情誼也成為圈內佳話。

