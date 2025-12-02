泰勒絲單身趴太狂！「橫跨3國」奢華行程全曝光：至少3至4趟

娛樂中心／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與足球球星男友特拉維斯凱爾西（Travis Kelce）宣布訂婚後，世紀婚禮的籌備也正式展開。除了婚禮細節備受矚目，如今泰勒絲的單身派對行程也首度曝光，據了解，伴娘團們規劃的行程至少3至4趟，地點全是泰勒絲最喜愛的城市。

根據《太陽報》報導，泰勒絲的單身派對預計將在接下來的數個月內展開，而泰勒絲的伴娘團已經籌劃至少3趟旅行，地點全是泰勒絲最喜愛的城市，包括紐約、義大利、巴哈馬與納許維爾等地，消息人士透露：「目標是玩得開心、放鬆，一起享受週末，同時在美麗的地方推動婚禮籌備。」

除了伴娘團超模閨蜜吉吉哈蒂（Gigi Hadid）、摯友賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）參與婚禮籌備與單身派對規劃，據傳泰勒絲的媽媽與未來婆婆也參與其中，消息人士表示，過去兩週一行人為了細節多次秘密開會，幾乎每週聯絡，而今年9月才和唱片製作人完成人生大事的賽琳娜，也興奮分享自己的婚禮經驗，希望能為閨蜜打造最完美的婚禮。

雖然報導中並未披露泰勒絲婚禮的確切日期，不過據了解，泰勒絲似乎想要一場奢侈的婚禮，計畫將婚禮辦整個週末，「從週五到週日，不僅僅是一個儀式」，而接下來泰勒絲的閨蜜將陸續於紐約、洛杉磯、納許維爾等地和泰勒絲輪番會合，由泰勒絲親自接待。

