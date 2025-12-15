泰勒絲大方發送62億獎金！工作人員看到金額當場哭了

天后泰勒絲（Taylor Swift）推出紀錄片影集《The End of an Era》，呈現「時代巡迴演唱會」的許多幕後花絮。相當寵粉的她，對於工作團隊也相當大方，在巡演結束時，向所有參與演唱會的人員發放了1.97億美元（約為新台幣新台幣62億元）的獎金。

泰勒絲慷慨發送大紅包給製作人員、助理、木匠、舞者、樂隊、司機等各個職位的工作人員，還不忘附上親筆寫的字條，她邊寫邊說道：「獎金日（Bonus day）非常重要，因為在『時代巡迴演唱會』開創先例對我來說非常重要，如果巡演的總收入更高，他們就能得到更多的獎金。」

雖然泰勒絲沒有透露每位團隊成員分別獲得了多少獎金，但紀錄片中可以看到團隊每個人看到數字的反應，製作助理Max Holmes打開泰勒絲給的信封時，臉上露出了震驚的表情，更直呼：「我要暈過去了。」

泰勒絲「時代巡迴演唱會」創下多項紀錄。（圖／Getty）

泰勒絲也把舞者和樂隊聚集在一起親自發放獎金，其中一名舞者Kameron Saunders便念著紙條上的內容，「最親愛的Kam，我們已經像我們當初計畫的那樣，環遊了全世界。我們驚豔全場，但我們也錯過了家人。」正要說到獎金數字時被後製消音，只見團隊人員們喜極而泣，泰勒絲也與他們緊緊相擁。

據《時人》雜誌報導，2023年8月開始，泰勒絲開始了發放獎金的傳統，當時北美巡演結束後，她向團隊發放了超過5500萬美元。而在「時代巡迴演唱會」創造多項紀錄、演出超過149場後，她大手筆發放1.97億美元的獎金，顯見對工作團隊的重視及愛護。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導