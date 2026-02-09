泰勒絲奧斯卡影帝跨刀 〈Opalite〉MV邀來豪華卡司掀全球熱議

泰勒絲新歌〈Opalite〉MV邀來《真愛每一天》主角多姆納爾格里森（左）等人一同參與MV。（圖／翻攝自Taylor SwiftIG）

流行天后Taylor Swift（泰勒絲）8日晚上正式 推出自編、自導、自演的全新主打MV〈Opalite〉，然而此次MV並非如傳統形式直接在YouTube上公開，而是改為先在兩大音樂串流平台Spotify和Apple Music推出，過兩天才上傳至YouTube ，徹底改寫業界傳統，也因而創下Spotify單日最高串流MV紀錄。

此外，泰勒絲更邀請去年和她一起錄製BBC節目《The Graham Norton Show（葛漢諾頓秀）》的同一集來賓，包含奧斯卡最佳男主角Cillian Murphy（席尼墨菲）、《真愛每一天》男主角Domhnall Gleeson（多姆納爾格里森）等人一同參與MV，超豪華的跨界陣容讓粉絲又驚又喜。

泰勒絲表示去年和她上同一集《葛漢諾頓秀》的嘉賓包含席尼墨菲、多姆納爾格里森、韓裔美籍影星Greta Lee（葛麗塔李）、英國女星Jodie Turner-Smith（茱蒂透納史密斯），以及全英音樂獎肯定的Lewis Capaldi（路易斯卡柏狄）等，全是她一直以來欣賞的人。在節目聊天過程中，多姆納爾半開玩笑地說想出演泰勒絲的MV，那一刻天后瞬間靈感湧現，泰勒絲表示：「於是一個星期後，多姆納爾就收到我寫好的〈Opalite〉MV劇本，而且他就是主角。我當時就在想，如果那天一起上節目的所有來賓和主持人，都能一起參與MV，那一定很瘋狂！就像是成人版的學校分組報告，只是沒有強制性。」

最後當晚所有來賓都答應參與〈Opalite〉MV，泰勒絲表示很開心大家都願意一起完成這趟回到90年代的「時空旅行」，當中也出現泰勒絲在「The Eras Tour」巡演中御用的舞者，她形容整個MV製作過程比想像中還要有趣：「我交到了新朋友，在MV當中玩了一些隱喻，還嘗試了新的時尚風格。創造這個故事和這些角色，絕對是一場令人興奮的體驗。」

泰勒絲先前在訪問中表示〈Opalite〉歌名的靈感源自於未婚夫Travis Kelce的誕生石「蛋白石（Opal）」，而「Opalite」則是這種寶石的人造版本，藉此隱喻「幸福快樂是可以透過人為的努力而獲得」，泰勒絲形容：「這首歌非常有感染力，帶有會讓人不自覺感到快樂的能量。它傳達了在艱難、面對逆境的時候，選擇快樂以對。選擇屬於你自己的喜悅，選擇通往喜悅的道路，這一切並不是偶然發生的。」

