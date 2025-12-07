泰勒絲婚期曝光！傳砸重金喬下場地 「這天」嫁球星男友

泰勒絲傳出將在明年6月與球星男友崔維斯．凱爾西舉行婚禮。（圖／翻攝自IG@taylorswift）





美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）今年8月底宣布與小1歲球星男友崔維斯．凱爾西（Travis Kelce）訂婚，並曬出甜蜜照片，如今有消息傳出，兩人將於明年6月13日舉行婚禮，地點也隨之曝光了。

根據《紐約郵報》報導，多位知情人士指出，泰勒絲與男友崔維斯．凱爾西計劃於2026年6月13日在美國東北部的羅德島守望山（Watch Hill）的豪華海濱度假酒店海洋之家（Ocean House）舉行婚禮。

泰勒絲今年8月與男友崔維斯．凱爾西訂婚。（圖／翻攝自IG@taylorswift）

報導指出，泰勒斯為了確保能在這個特別的日子結婚，甚至支付高額補償金給另一位準新娘，藉此換下婚期。據悉，她特意選擇6月13日這個日子，除了13是幸運數字外，還因為自己生日是12月13日，而6月13日正好是「半生日」，因此不惜重心也要換來婚期，不過美國八卦雜誌《TMZ》則否認泰勒絲砸錢買下另一名準新娘原定婚期的場地，猜測是在對方訂場地前就已先行協調好。

事實上，泰勒絲與崔維斯．凱爾西交往2年，公開認愛後時常大方放閃，泰勒絲也曾多次現身球場為男友加油，今年8月27日，小倆口共同發布喜訊幽默寫下：「你的英文老師和你的體育老師要結婚了！」幸福畫面羨煞眾人。



