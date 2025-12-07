泰勒絲婚期曝光！為「幸運數字」成婚「砸重金」成功卡位

娛樂中心／吳宜庭報導



美式足球NFL堪薩斯酋長隊明星近端鋒凱爾西（Travis Kelce）與全球天后泰勒絲（Taylor Swift）據傳已敲定婚期，將於2026年6月13日在羅德島Watch Hill的豪華濱海度假酒店「海洋之家」舉行婚禮。此消息最早由以名流八卦聞名的《紐約郵報》率先揭露，並引發各界熱議。多方消息來源指出，兩人選定的日期不僅是個人象徵性極強的日子，對泰勒絲來說數字「13」更是意義重大，讓這場萬眾矚目的婚禮更添話題性。





廣告 廣告

泰勒絲、凱爾西敲定婚期！傳「重金出擊」搶明年「6/13」檔期辦海邊婚禮

對泰勒絲而言，數字「13」是她的幸運數字。（圖／翻攝自凱爾西IG）

根據《紐約郵報》報導，泰勒絲為了確保能在象徵深刻意義的6月13日結婚，甚至向原本已預定該場地的另一位新娘提出一筆「可觀的金額」以換取檔期。對泰勒絲而言，數字「13」向來是她的幸運數字，也貫穿她的創作與人生，她出生於12月13日、13歲生日恰逢星期五13日、首張專輯在13週內獲得金唱片，而第一首奪冠作品的前奏長度更是13秒。除了象徵性外，2026年6月13日恰好落在星期六，是當年度唯一一個落在週六的「13號」，而隔年2027年更沒有任何一個13日落在星期六，使這個日期對她而言更加獨特。此外，6月13日也是她的「半生日」，更讓此日具備雙重意義。









泰勒絲、凱爾西敲定婚期！傳「重金出擊」搶明年「6/13」檔期辦海邊婚禮

凱爾西與泰勒絲自2023年公開交往以來，兩人的一舉一動便成為全球矚目的焦點。（圖／翻攝自凱爾西IG）

凱爾西與泰勒絲自2023年開始交往，戀情自公開以來持續受到全球媒體關注。今年8月兩人宣布訂婚後，婚禮相關規劃更成為民眾焦點。36歲的凱爾西已隨酋長隊拿下3座超級盃冠軍，是NFL近年的代表性球星；35歲的泰勒絲則以橫掃全球的音樂影響力、14座葛萊美獎殊榮與前所未有的4次年度專輯獎紀。這場預計在2026年舉行的婚禮，將可能成為流行音樂與體育界最受關注的年度盛事。





原文出處：泰勒絲、凱爾西敲定婚期！傳「重金出擊」搶明年「6/13」檔期辦海邊婚禮

更多民視新聞報導

斷開福原愛4年！36歲江宏傑「街頭炸毛」被拍

黃明志再曝「光頭照」！昔喊「脫帽會有危險」引網憂

IU奪歌手獎愣住3秒！GD「驚喜空降」嗨翻5萬人

