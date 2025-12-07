泰勒絲婚期曝光！特別數字有意涵 傳砸重金搶場地...酒店揭真相

泰勒絲日前宣布將與男友凱爾西步入婚姻，今傳出婚期定在明年6月13日。翻攝IG



美國流行樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）情定美式足球聯盟NFL酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce），傳出兩人婚禮日期已經敲定，預計明年6月13日在一間豪華海濱度假飯店舉行，而其意義也跟著曝光。

泰勒絲過去接受《滾石雜誌》訪問時，曾談到「13」宛如自己的幸運數字，她在13日出生，滿13歲時正好是13號星期五，首張專輯在13週內獲得金唱片認證，首次登上冠軍的歌曲，前奏也剛好是13秒。

泰勒絲與凱爾西感情甜蜜，傳出明年成婚。翻攝凱爾西IG

據《紐約郵報》八卦版「Page Six」報導，明年13日又是星期六的日子，只有6月13日，因此決定這天完成終身大事。

至於地點傳出是在羅德島的海濱酒店「海洋之家（Ocean House）」，走維多利亞風格，基本客房起價660美元（約2萬650元台幣），套房最貴每晚10000美元（約31萬2890元台幣）。

海洋之家以獨特的黃色外牆聞名。翻攝Ocean House RI臉書

海洋之家的內裝經典且明亮。翻攝Ocean House RI臉書

先前傳出，該酒店明年6月13日已有新人預定場地，泰勒絲為此砸下重金，請對方改期。不過，酒店方否認此事，強調客戶預定時間，等於對彼此做下承諾，「我們不會允許這種事發生。」

