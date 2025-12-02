泰勒絲婚禮前「先飛三國辦單身趴」 伴娘團名單曝光

泰勒絲希望打造「婚禮週末」。（圖／翻攝自Taylor Swift IG）

泰勒絲日前接受足球球星凱爾西的求婚後，兩人的世紀婚禮動向一直都受到關注，但在舉辦婚禮之前，單身派對旅行是必備的，外媒也報導泰勒絲跟伴娘團們，至少規劃了3到4趟的單身派對之旅，要好好幫她慶祝一番。

根據《太陽報》報導，泰勒絲的單身派對之旅即將展開，地點包含紐約、義大利、巴哈馬與納許維爾等地方，都是泰勒絲最愛的城市，知情人士透露「目標是玩得開心、放鬆，一起享受週末，同時在美麗的地方推動婚禮籌備。」

在演藝圈中交友廣闊的泰勒絲，伴娘團的名單也隨之曝光，包含超模閨蜜吉吉哈蒂、摯友賽琳娜戈梅茲，重點是9月賽琳娜才剛完婚，她也分享自己的經驗，想為閨密泰勒絲打造一場難忘的婚禮。至於婚禮細節，雖然沒有透露，但時間預計橫跨一個周末，從周五一路到周日，不僅僅只有一個儀式而已。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導