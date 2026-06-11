泰勒絲婚禮要包下紐約2萬人場地 可能嗎

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

泰勒絲（左）與崔維斯凱爾西（右）現身觀戰NBA總決賽，都可以被外界引伸其實是勘查婚禮場地。（東方IC）

當歌手泰勒絲（Taylor Swift）宣佈與NFL美式足球明星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）訂婚的消息後，大家就在傳他們婚禮何時舉行，現在又有謠言指出，兩人計畫包下紐約可容納2萬人的室內體育場館麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden），這可能嗎？

消息才剛傳出來，泰勒絲本人果然就現身麥迪遜花園廣場，但是她是來看NBA總冠軍賽的，只是大家都解讀她其實是假裝來看球賽，實則來這裡勘查場地。因為她有很多明星好友，要找到一個可以讓他們出席、好好享受婚禮派對的地方，大概就是這裡。因為麥迪遜花園廣場位於紐約曼哈頓，交通便利，又很方便做管制、保全控管人流，還有地下通道方便散場，的確讓這些名流出入倍感安全。

廣告 廣告

不過專家也估計，假使真的要在這裡辦婚禮，需要保全、場地佈置、還有撤場等手續，全部加起來也要花上3天，所以光市場租就是美金2,000萬跑不掉，這還沒算上其他的開支與花費。也有人懷疑，泰勒絲看上的，其實是這邊附屬可容納2000人的劇院型場地，起碼這裡的舞台不用另外搭建。

當然大家都會反問，婚禮就婚禮，有需要承租這樣大的場地，然後嚴格控管來賓人流嗎？2023年當泰勒絲參加音樂製作人傑克安多夫（Jack Antonoff）與女星瑪格莉特庫利（Margaret Qualley）在新紐澤西州的婚禮時，場地外頭可是擠滿了數百人，逼得警方不得不架設路障封閉交通。

根據傳聞來推斷，泰勒絲租下麥迪遜花園廣場在7月3日舉辦婚禮，似乎不太可能，因為當時恰逢世界杯足球賽開打，加上7月4日又是美國250年的國慶，紐約警方可以說忙到不可開交。偏偏6月29日到7月6日，麥迪遜花園廣場則是沒有任何活動要舉行，會不會是把場地保留給泰勒絲了？！總之謠言滿天飛。

更多鏡週刊報導

以為時間還很多...傅子純生前最大遺憾曝光 昔自嘲「不是男人」惹鼻酸！欠她一場婚禮

查爾斯三世姪子二婚迎娶護理師！凱特王妃喝喜酒 同場「25年前舊愛」成焦點

耗時逾600小時手工製作！何猷君法國大婚 超模妻奚夢瑤曬絕美婚紗照驚艷全網