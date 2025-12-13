泰勒絲寵粉上Disney+ 「英文老師和體育老師」重現公主抱

擁有14座葛萊美的泰勒絲（Taylor Swift）再度丟出超級震撼彈！她將男友、NFL巨星凱爾西（Travis Kelce）在英國倫敦巡演「公主抱」的甜蜜瞬間大方端上Disney+，更以2大影視企劃全面揭露《時代巡迴演唱會》從零到神話的祕辛，首度打開演唱會後台大門，讓歌迷深潛她的舞台、生活與愛情宇宙。

泰勒絲寵粉 2大影集火速上線

泰勒絲同步推出6集紀錄片影集《The Eras Tour｜The End of an Era》，以及全新錄製的最終場演唱會電影《The Final Show》，12日正式獨家登陸Disney+。

這2部作品不只回顧長達近2年的傳奇巡演，更紀錄她在休息時間創作、誕生新專輯的心路歷程。粉絲直呼根本是真人版《星夢人生》──那些在專輯裡唱出的故事，如今全都被影像原汁原味翻出來。

未曝光幕後全公開：她的生活、她的人、她的音樂

《The End of an Era》深入呈現泰勒絲巡演期間登上全球頭條、感動全球歌迷的真實生活。

內容包含：泰勒絲本人深度訪談，新生代才女Gracie Abram、小天后Sabrina Carpente、紅髮艾德Ed Sheeran、英倫歌姬Florence Welch等巨星驚喜現身，以及多位親友揭露未曾公開的泰勒絲私密故事

泰勒絲日前更親臨紐約迪士尼公司劇院，與樂手、舞者、和聲及家人共同參加特映會，與團隊一起重溫這段近乎傳奇的旅程。

最甜密碼破防全網：英文老師和體育老師的公主抱

外界最期待的莫過於「英文老師與體育老師」，這9個字來自泰勒絲情定球星男友時，幽默在社群寫下「你們的英文老師和體育老師要結婚了！」讓全球粉絲為之瘋狂。

泰勒絲在全球巡迴的倫敦場，凱爾西驚喜登台並「公主抱」泰勒絲的畫面震翻全場，如今粉絲終於能在Disney+高清重看那一瞬間的粉紅爆擊。

影集更會帶觀眾一窺這場史詩巡演的誕生過程，包括舞台設計如何從草圖變成巨型宇宙、每套華服的祕密機關、每個驚喜曲目背後的暗號、讓人哭笑尖叫的驚喜節點全盤揭密。

最終場紀錄電影登場 《TTPD》首度完整曝光

同步首播的《The Final Show》，在加拿大溫哥華拍攝，完整記錄全球Swifties最不想說再見的最終場演唱會。

最受矚目的亮點，是2024年專輯《THE TORTURED POETS DEPARTMENT》首次以完整舞台演出呈現，讓搶不到票的粉絲，終於能彌補心碎缺口。

無論你是否曾親臨現場，這都是再度參與「時代級音樂盛事」的唯一機會。