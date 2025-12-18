泰勒絲巡演發放62億獎金！司機領10萬美金買房 網跪求：缺員工嗎？

泰勒絲紀錄片揭開了震驚全網的豪華分紅，有司機因為泰勒絲的10萬美金獎金買房。翻攝IG＠taylorswift。

天后泰勒絲（Taylor Swift）紀錄片影集《The End of an Era》近日於Disney+正式上線，首播集數便揭開了震驚全網的豪華分紅。片中透露，泰勒絲發放給演唱會工作人員的獎金總額高達62億台幣，折合約1.97億美金。

在釋出的精選片段中，《The Eras Tour》開創了巡演獎金制度的先例，泰勒絲在每一站結束後都會為每位舞者、樂手及工作人員準備獎金。除了優渥的金援，她更堅持親手寫下每一張感謝卡片並逐一親自封蠟，極致用心的程度連泰勒絲的母親都表示不敢置信，展現天后私下極致細膩與慷慨的一面。

親筆信與封蠟卡片傳遞謝意 巡演團隊感動淚灑紀錄片現場

泰勒絲在影集中坦言，她的工作人員皆為各領域的佼佼者，為了巡演必須忍受數月無法與親友見面的孤獨，因此她希望透過實質回饋讓大家感到一切都值得，並形容發放獎金的時刻就像聖誕節早晨般充滿驚喜。

廣告 廣告

在發放獎金前，泰勒絲感性強調這次巡演是她職業生涯中難度最高的挑戰，全靠每位工作人員的專業造就完美演出。紀錄片捕捉到一名舞者朗讀信件的感人畫面，信中提到雖然金錢不足以表達感激，但仍附上高額支票以表謝意。現場甚至有助理製作人看到金額後驚呼「我要昏倒了」，更有工作人員激動到需要使用吸入器平復情緒。

泰勒絲巡演結束會發給每位工作人員獎金，總額高達62億台幣。翻攝IG＠taylorswift

卡車司機領10萬美金買下首座房產 泰勒絲父女聯手致贈支票傳佳話

這份大手筆的獎金制度不僅是傳聞，紀錄片中同時展示了多則國際新聞頭條，證實泰勒絲發放的獎金總額。其中最受討論的莫過於巡演卡車司機現身說法，分享泰勒絲的父親曾親手贈送支票與手寫信給基層員工。

該名司機激動表示，他利用泰勒絲給予的10萬美元獎金買下了人生第一個家，實際改善了基層員工的生活品質。這份既暖心又實際的付出，引發網友熱烈討論並紛紛表示「這種天使老闆要去哪裡找」，認為泰勒絲不僅在藝術上有高度成就，在職場對待合作夥伴的態度更是全球藝人的楷模。



回到原文

更多鏡報報導

史蒂芬史匹柏《揭密日》回歸UFO題材 艾蜜莉布朗、柯林佛斯共演揭開宇宙真相

F3合體阿信上海開唱倒數！ 朱孝天離開中國曝心聲：身體疼痛不能阻止心靈沉澱

Air Supply「最老灶咖團」！來台開唱17次 成軍50週年演唱會少不了台灣