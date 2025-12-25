泰勒絲巡演紀錄片驚見台灣舞者！超狂背景曝光

娛樂中心／綜合報導



美國天后泰勒絲（Taylor Swift）紀錄片影集《The End of an Era》於近日上線，首度公開長達近兩年的「時代巡迴演唱會」幕後真實樣貌，除了天價製作規模與149場演出的震撼紀錄，其中也有不少觀眾注意到紀錄片裡的舞者陣容中，一名台裔舞者Karen S. Chuang（莊凱倫），因在社群Threads自介標註「台灣人」，並直言自己是「台灣移民的女兒」而受到關注。





Karen在社群媒體自介中寫下「台灣人」。（圖／翻攝自Threads）





Karen（左圖右、右圖左）在2023年加入泰勒絲（左圖左、右圖右）的「時代巡迴演唱會」舞者團隊。（圖／翻攝自IG@karenschuang）

出生於1990年的Karen成長於美國加州，父母皆為台灣移民，她畢業於加州大學洛杉磯分校（UCLA），主修商業經濟，在校期間她加入Entity Contemporary Dance舞團，正式踏入職業舞蹈領域。畢業後，她成為全職自由舞者，曾隨Lady Gaga、Janet Jackson、P!NK等國際天后巡演，舞風融合嘻哈與現代舞，兼具爆發力與情感層次；同時也投入編舞與教學，長年任教於Hollywood Vibe與STEEZY Studio，足跡遍及歐美與亞洲。

Karen（右圖、左圖左）在紀錄片表示參與「時代巡迴演唱會」的旅程早已被刻進她的腦中、心裡與身體裡。（圖／翻攝自IG@karenschuang）

2023年，Karen加入泰勒絲「時代巡迴演唱會」，近兩年隨團走遍21國、51座城市，完成149場高強度演出，成為她職涯最重要的里程碑。紀錄片中最引發熱議的一幕，正是泰勒絲宣布發放高達1.97億美元、約新台幣62億元的巡演獎金，鏡頭捕捉舞者們難以置信、甚至落淚的瞬間，Karen也在其中。泰勒絲直言，她不希望舞台只有單一審美，而是讓觀眾「在舞台上看到自己」，因此舞團「人人都是巨星」。巡演結束後，這份情誼仍未中斷，舞團今年再度合體出演新歌MV；而Karen也在紀錄片尾聲感性表示，這趟旅程早已被刻進她的腦中、心裡與身體裡，成為一輩子帶得走的記憶。





原文出處：泰勒絲台裔舞者「背景超狂」曾合作Lady Gaga 團隊領台幣62億天價巡演獎金！

