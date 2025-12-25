泰勒絲御用舞者竟是「台灣女兒」！美國學霸身分曝 團隊收62億獎金驚呆反應瘋傳

台裔舞者Karen S. Chuang（莊凱倫）跟著泰勒絲巡演兩年，完成149場高強度的演出。翻攝IG＠karenschuang

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）最新紀錄片影集《The End of an Era》最後兩集上架，除了揭密「時代巡迴演唱會」的幕後祕辛，更首度曝光她大手筆發放總額高達1.97億美元（約新台幣62億元）獎金給團隊的震撼瞬間。在眾多世界頂尖舞者中，一名自稱「台灣人」的台裔舞者Karen S. Chuang（莊凱倫）成為焦點。當獎金金額揭曉時，鏡頭捕捉到她摀嘴不敢置信的表情，感人反應引發全球粉絲熱議。

UCLA高材生變身天后御用舞者 Threads自豪標註「台灣人」

現年35歲的莊凱倫出生於加州，是道地的「台灣移民的女兒」。她擁有加州大學洛杉磯分校（UCLA）商業經濟學的高學歷，卻憑藉對舞蹈的熱愛闖出一片天。身高158公分的她雖然嬌小，卻具備驚人爆發力，曾合作過Lady Gaga、P!NK等大牌巨星。

莊凱倫在社群平台Threads的簡介中，特別以正體中文寫下「台灣人」3個字，展現對台灣的深厚情感。2023年12月，Karen已參與泰勒絲的「時代巡迴演唱會」將近1年，她隨父母回到台灣旅遊，當時她她在IG分享跟父母走訪宜蘭、太魯閣、賞櫻、品嚐台灣美食的照片和影片。

Karen S. Chuang（莊凱倫） Threads自我介紹是「台灣人」。翻攝Threads@Karen S. Chuang

Karen寫道：「我的父母1984年從中華民國，也就是台灣，前往美國，為的是讓父親能在加州大學聖塔芭芭拉分校（UC Santa Barbara）攻讀電腦科學碩士。我和哥哥都在加州出生、長大，成長過程中，常常需要在兩種截然不同的文化之間取得平衡，有時甚至感到掙扎，該優先追求自己的興趣，還是學業與教育？」

Karen表示，能與父母一同回到他們的故鄉，讓她真正看見上一代為家庭所付出的犧牲與艱辛，讓她知道父母如何在兩個國家中，突破社會與經濟的重重限制，她特地用中文寫下：「謝謝爸爸媽媽，真幸福有您給我的支持和愛心。」

莊凱倫曾隨爸媽回台灣遊玩。翻攝IG＠karenschuang

泰勒絲打破選秀潛規則 拒絕背景化：每位舞者都是巨星

莊凱倫隨團走訪21個國家、完成149場高強度演出，甚至在泰勒絲新歌〈The Fate of Ophelia〉MV中，與演唱會原班人馬再度受邀演出。泰勒絲在紀錄片中透露，不同於一般演出追求舞者體態、外貌一致，她在「時代巡迴演唱會」選人時，刻意選擇形形色色、具備多元特質的人才。泰勒絲感性表示，希望歌迷看向舞台時「能在那個人身上看到自己」，而非讓舞者淪為背景。

莊凱倫隨泰勒絲演出149場演唱會。翻攝IG＠karenschuang

感性告白「最棒老闆」 紀錄片最終章惹哭粉絲

隨著紀錄片全數播出，莊凱倫也在鏡頭前感性分享這段史詩級旅程。她形容這次巡演徹底突破了界線，讓舞者能展現不同面向的自己，是她職業生涯中「最特別的一件事」。12月13日正逢泰勒絲36歲生日，莊凱倫也在IG貼出兩人合照，大讚泰勒絲重新定義了「全球巨星」，並以「永遠愛妳，老闆」向泰勒絲告白。

而泰勒絲也是一名慷慨、貼心的老闆，泰勒絲在每一站結束後都會為每位舞者、樂手及工作人員準備獎金，以及親手寫下的感謝卡片。她在紀錄片中證實給這群一起工作兩年的團隊發放了共計1.97億美金（約62億新台幣）。連巡演卡車司機都現身說法，分享泰勒絲的父親曾親手贈送支票與手寫信給基層員工，他利用泰勒絲給予的10萬美元獎金買下了人生第一個家，實際改善了生活品質。



