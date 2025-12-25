泰勒絲御用舞者自稱台灣人！團隊收62億獎金喜極而泣

泰勒絲（Taylor Swift）巡演的舞者，其中一位是台裔。(圖/達志影像)

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）近日推出演唱會紀錄片影集《The End of an Era》，其中揭露她發給整個巡演團隊的獎金高達1.97億美元（約新台幣62億元），造成轟動。然而，她的巡演團隊其中一名舞者Karen S. Chuang（譯名：莊凱倫），其父母是台灣移民，因此自封「台灣人」。

根據Karen的linkedin自介，母校是美國加州大學洛杉磯分校（UCLA），主修商業經濟學。在校期間，Karen活躍於社團，並以最優等成績畢業，榮獲Donald E. Bragg及Diane Sims經濟學獎學金。

廣告 廣告

2009年起，Karen成為Entity Contemporary Dance的成員，身為專業舞者，她的教學足跡遍及歐洲、北美洲、亞洲等，包括台灣。翻開Karen的社群平台，她在Threads自我介紹中列出舞者和教職等身分，最後還用繁體中文寫道「台灣人」。原來Karen是台灣移民的女兒，年幼時，其父母支持她往舞蹈領域發展，參加的每一場舞蹈比賽，母親都會親手幫她化妝、捲頭髮。

Karen曾參與多部電視節目與現場演出，並與多位藝人巡演合作，包括Willow、Nicki Minaj以及Lady Gaga，2023年的重要經歷是在Taylor Swift（泰勒絲）的The Eras Tou巡迴演唱會中擔任舞者，近2年內跟著泰勒絲造訪21個國家、51個城市，完成149場精彩的演出。

泰勒絲為感謝整個團隊的幫忙，豪發1.97億美元（約新台幣62億元）獎金，每位舞者平均分得75萬元美金（2300萬台幣），50名卡車司機也有份，各得10萬美金（310萬台幣）；此外，她花費數周的時間寫下親筆感謝信，表達對工作團隊的敬重。而被泰勒絲善待的巡演團隊，收到這份大禮，都不禁喜極而泣。

本月13日，泰勒絲迎來36歲生日，Karen特地在社群放上兩人的合照，公開祝賀：「妳持續重新定義什麼叫做真正的全球級巨星！妳的才華與名氣從不掩蓋妳真誠的善良。妳所做的每一件事、說的每一句話、採取的每一個行動，都充滿了用心與關懷。妳讓這個世界變得更加明亮、更加美好！永遠愛妳，老闆女王！！」

更多中時新聞網報導

MLB》村上宗隆報到 秀「白襪」嗨翻全場

淺焙咖啡綠原酸較多 有助代謝

能源轉型關鍵 日重啟全球最大核電廠