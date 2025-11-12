泰勒絲戴的「鎖頭項鍊」讓猶他州這家品牌訂單暴增

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）近日被拍到佩戴一條來自猶他州帕克市（Park City）珠寶品牌的項鍊，消息曝光後，該品牌的業績與網路流量隨即飆升。

KSLTV報導，珠寶Audry Rose的創辦人Jaclyn與 Kevin Elbaum表示，自從泰勒絲被拍到在紐約街頭佩戴他們的「鎖頭項鍊」及「鑽石垂墜鍊」後，訂單量暴增、網站流量提升了800%。

「我不知道她是否意識到，自己對這些小型企業能產生多大的影響，」共同創辦人Jaclyn Elbaum 說。

Taylor Swift wore a diamond necklace by small brand Audry Rose, proving how passion and authentic marketing can bring small businesses big spotlight moments. Build real connections—you never know who might notice! #SmallBusinessSuccess #DigitalMarketing #TaylorSwift #ShopSmallT pic.twitter.com/bCPkwj0FWU— bytezeroinc (@bytezeroinc) 2025年11月7日

這對夫婦十年前在帕克市創立Audry Rose珠寶，「這裡的人才優秀，大家誠實、有道德感，我們非常幸運。這裡的模特圈與創意社群關係緊密，幾乎就像小鎮大家庭一樣，彼此互相支持，」Kevin Elbaum 說。

Jaclyn回憶，她是收到朋友傳來的照片，才發現泰勒絲佩戴了自家珠寶。「我放大照片一看，才發現那條項鍊是我們家的作品，我們完全不知道她下過訂單。」

這對夫婦表示，這筆訂單其實早在8月完成，泰勒絲在公開亮相前數小時才收到包裹。

這條項鍊對他們來說別具意義，設計靈感源自骨董懷錶鍊。「她佩戴的那款鑽石垂墜鍊，是我為母親70歲生日所設計的。」Jaclyn說。

Kevin補充：「這條鍊子是全手工打造的，我們以女兒Sloan的名字命名。」

今年金價持續上漲，對珠寶業來說是艱難的一年。Kevin表示：「我認為泰勒絲是刻意這麼做的，她希望推廣小型品牌，她甚至是全額付費購買，明明她完全可以免費拿到，甚至我們願意倒貼請她佩戴。」

Audry Rose團隊隨後寄出一封感謝信給泰勒絲，希望有朝一日能收到她的回覆。

