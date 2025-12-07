泰勒絲明年出嫁？傳「6/13辦婚禮」意義重大 砸重金搶場地遭否認

美國天后泰勒絲與美式足球明星特拉維斯凱爾西的愛情故事持續引發全球關注，外媒報導這對甜蜜情侶已選定明年6月13日為婚禮日期，因為數字13對泰勒絲具有特殊意義。兩人從高調交往到訂婚，受到全美祝福，他們的互動將在即將播出的紀錄影集中完整呈現。同時，另一則引人注目的消息是加拿大前總理杜魯道與歌手凱蒂佩芮在日本的高調約會，兩人還與日本前首相岸田文雄夫婦共進晚餐，成為另類的「世紀合體」。

外媒報導泰勒絲的婚禮日期確定了。（圖／翻攝泰勒絲IG）

泰勒絲與凱爾西的愛情故事受到全球粉絲熱切關注，這對情侶不僅公開曬恩愛，還將在紀錄影集中分享他們的甜蜜互動。這些小情侶間的甜蜜對話，都將在影集中完整呈現。根據外媒報導，泰勒絲與凱爾西的婚禮預計在明年6月13日舉行。

選擇這個日期是因為數字13對泰勒絲有特殊意義。她在1989年12月13日出生，在星期五13號那天滿13歲，她的首張專輯在13週內獲得金唱片認證，而她首次登上冠軍的歌曲有13秒鐘的前奏。不過，泰勒絲強調這些巧合並非刻意安排。

婚禮地點據傳將在豪華海濱度假酒店「海洋之家」舉辦，甚至有傳言指出泰勒絲砸重金給原本計劃在同一天舉辦婚禮的新娘，不過這項消息已遭到業者否認。粉絲們現在只能期待明年6月13日的到來，希望能看到泰勒絲美美出嫁的畫面。

凱蒂佩芮、杜魯道和日前首相岸田文雄的合照被說是「另類聯動」。（圖／翻攝岸田文雄IG）

與此同時，在日本開唱的凱蒂佩芮與加拿大前總理杜魯道也展現了他們的高調戀情。杜魯道甚至愛相隨跟著凱蒂佩芮一起去了東京，兩人到處吃喝玩樂。這對情侶還與日本前首相岸田文雄夫婦共進晚餐，事後岸田文雄分享了合照並寫道：「很高興能以這樣的方式延續這份友誼。」前總理與前首相的會面，被媒體形容為另類的「世紀合體」，吸引了不少關注。

