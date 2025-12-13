泰勒絲未婚夫驚喜現身公主抱！紀錄片、電影上線 演唱會真實幕後曝光

記者王培驊／台北報導

坐擁14座葛萊美獎的美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）昨（12）日透過兩個全新企劃重磅回歸Disney+，為觀眾帶來前所未有的視角，一起深入直擊這場全球為之瘋狂、締造無數紀錄的《時代巡迴演唱會》最真實的幕後世界。

泰勒絲（Taylor Swift）出席演唱會電影首映會。（圖／Disney+提供）

共6集的紀錄片影集《Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era》及巡演最終場全新錄製的演唱會電影《Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show》於今日獨家登陸Disney+，用最寵粉的方式紀念並總結這個橫跨近兩年時間、寫下無數人生篇章的傳奇演唱會。而利用巡演休息時間錄製的最新專輯創作靈感正是來自她在絢麗舞台背後經歷的一切，因此這部紀錄片也令Swifties們直呼：「簡直就是真實版《星夢人生》！」

泰勒絲（Taylor Swift）推出紀錄片影集及演唱會電影。（圖／Disney+提供）

紀錄片影集《The End of an Era》深入呈現泰勒絲在巡演期間登上全球頭條、感動全球歌迷的生活點滴。除了本人的深度訪談，還有新生代創作才女葛蕾西Gracie Abrams、小天后莎賓娜卡本特Sabrina Carpenter、紅髮艾德Ed Sheeran以及英倫天籟Florence Welch等星光熠熠的驚喜演出者，更有家人好友們分享從未曝光的幕後故事。近日泰勒絲也現身紐約迪士尼公司位於哈德遜廣場7號的劇院，與《時代巡迴演唱會》的樂團成員、舞者、和聲歌手以及家人們一起參加了前兩集的特映會，這場溫馨的聚會讓參與的工作人員們得以搶先重溫這段難忘的旅程。

而相信Swifties們也對「最喜歡的英文老師和體育老師」泰勒絲與未婚夫NFL美式足球明星特拉維斯凱爾西Travis Kelce的甜蜜互動期待不已，未婚夫在倫敦場驚喜上台、公主抱泰勒絲引起全場轟動！觀眾同時能一窺這場史詩級巡演是如何從零開始打造，每個舞台設計、每套表演服、每個讓你尖叫落淚的驚喜時刻背後都藏著什麼秘密？影集將自12月12日起每週上線兩集，帶你看見那些你可能從未想過的幕後思考與風光。

而同樣於昨日在Disney+首播、於加拿大溫哥華拍攝的《The Final Show》，完整記錄了那場讓全球Swifties依依不捨的最終場演唱會！最重磅的是，電影中首度完整呈現2024年發行的新專輯《THE TORTURED POETS DEPARTMENT》曲目精采演出，不論是否有搶到演唱會門票，絕對不能再錯過今天與全球Swifties再度共襄盛舉一場時代音樂盛事的機會！

