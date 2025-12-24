泰勒絲未婚夫「1特質」獲青睞 媽媽神助攻牽紅線

泰勒絲與未婚夫特拉維斯凱爾西。(圖／達志)

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球明星特拉維斯凱爾西（Travis Kelce）在今年8月宣布訂婚，震撼娛樂與體壇。如今促成兩人戀情背後的關鍵推手也正式曝光，竟然是泰勒絲的媽媽安德莉亞史威夫特（Andrea Swift）。隨著泰勒絲Disney+紀錄片《The End of an Era》最新一集曝光，這段由媽媽牽線的浪漫姻緣終於揭曉，意外成為粉絲熱議焦點。

紀錄片中，安德莉亞回憶，自己是在瀏覽新聞時注意到特拉維斯的名字。當時這位堪薩斯城酋長隊球星曾公開提到，想把親手做的友誼手鍊送給泰勒絲，卻苦無機會見面。這段插曲立刻引起安德莉亞的注意，她隨即主動打電話給熟識球隊內情的親戚，詢問特拉維斯的為人與背景，沒想到得到的全是高度正面的評價。

廣告 廣告

安德莉亞透露，真正打動她的關鍵不只是特拉維斯的名氣，而是對方被形容為真誠、有禮，且非常重視家庭，尤其對母親十分體貼。她笑說，當下心裡就響起「警鈴」，開始思考該怎麼促成兩人見面，甚至鼓勵女兒不要總是待在熟悉的世界裡，嘗試與生活態度截然不同的人相處。對此，泰勒絲也坦言，一開始因為自己對體育完全陌生，內心其實相當猶豫。

不過，真正見面後，特拉維斯的真誠與熱情很快拉近彼此距離。泰勒絲在片中分享，對方耐心地向她解釋美式足球規則，甚至用「像是比較暴力的西洋棋」來形容，讓她瞬間理解比賽邏輯。隨著感情升溫，泰勒絲也從原本的「運動門外漢」，變成會緊盯轉播、為男友吶喊的忠實球迷。影片尾聲，泰勒絲坦言：「如果你曾告訴我，我人生中最有意義的一段感情，竟然會從一個男人因為我不想見他而『惱羞成怒』開始，我真的會完全不敢相信」。

片中也首度公開崔維斯去年12月於溫哥華最終場演出前寫給她的情書，泰勒絲在後台唸出這封信，「這趟巡演留下了無數難以置信的回憶，但對我來說最棒的就是第一次到現場看你演唱會，然後被一位甚至還不認識我的女人深深迷住、徹底傾倒，有點自私地說，謝謝你打造了這場傳奇般的巡演，那一晚在堪薩斯城，是我遇見此生摯愛的開始。」《The End of an Era》全6集已在Disney＋上線。

更多中時新聞網報導

TPBL》男模打出代表作 國王摘對決特攻首勝

BWF年終賽》周天成意外開胡 男女雙三連敗淘汰

明年3大疫苗新政 銀髮最受惠