泰勒絲為嫁NFL球星男友砸重金喬場地 婚禮時間地點曝光跟「幸運數字」有關

泰勒絲傳出將於2026年6月13日舉行婚禮。翻攝IG＠taylorswift

流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與美國職業美式足球NFL堪薩斯酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）自2023年交往後，兩人今年8月宣布訂婚，泰勒絲更大方曬出婚戒，吸引超過300萬人按讚，連美國總統川普都獻上祝福。根據「紐約郵報」，兩人的婚禮日期與地點已經決定，而且跟泰勒絲的幸運數字有關。

跟另一位新娘搶場地 美國版的皇室婚禮受注目

報導指出，泰勒絲與凱爾西將於明年2026年6月13日，在羅德島的守望山（Watch Hill）豪華海濱度假酒店「海洋之家」（Ocean House）結為連理。據傳，為了確保能夠在極具象徵意義的日期舉行婚禮，泰勒絲不惜「支付重金」給另一位準新娘，成功搶下場地，媒體更以「美國版的皇室婚禮」來形容這場巨星聯姻。

廣告 廣告

泰勒絲與男友崔維斯．凱爾西（Travis Kelce）的婚禮被形容是「美國版的皇室婚禮」。翻攝IG＠taylorswift

迷戀「13」數字學 泰勒絲堅持婚期必須落在星期六

泰勒絲之所以執著於2026年6月13日這個日期，正是因為她對數字學有近乎迷戀的熱愛，而13一直是她的幸運數字。而2026年6月13日是當年唯一落在星期六的13日，而2027年則沒有任何一個13日落在星期六。

泰勒絲曾在2020年接受《滾石雜誌》（Rolling Stone）訪問時解釋她對13的迷戀，她表示自己是在13號出生、在星期五13號當天滿13歲，連第一張專輯都在13週內獲得金唱片認證，甚至首支排行榜冠軍歌曲的前奏都剛好是13秒。

現年35歲的泰勒絲生涯榮獲14座葛萊美獎，包括前所未有的4座最佳年度專輯獎；36歲的凱爾西則曾代表酋長隊拿下3屆超級盃冠軍。這對巨星夫妻的結合，備受全球歌迷與體育迷期待。



回到原文

更多鏡報報導

《動物方城市2》票房速破2億 2025台灣電影票房冠軍是這部

台樂團主唱遭爆性侵黑底文「認了」 遭團隊開鍘「火速除名」切割

向太親揭劉德華借錢救急內幕！被逼掏1.6億退股 提醒「守住財富5件事」