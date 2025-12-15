泰勒絲犒賞不手軟！演唱會員工收「62億元」超狂紅包 司機、舞者一夜致富

泰勒絲巡演結束後，霸氣發送共1.97億美元的獎金給巡演團隊。（翻攝IG@taylorswift）

近日，美國樂壇巨星泰勒絲（Taylor Swift）的「時代巡迴演唱會」紀錄片影集《The End of an Era》在Disney+熱烈上線，裡頭揭露了許多巡演期間的動人點滴與幕後花絮。最引人注目的，莫過於第二集曝光她對工作夥伴的慷慨手筆。這位國際天后展現驚人氣魄，豪撒高達1.97億美元（約新台幣62億元）的超級紅包與感謝信，讓隨行舞者、樂手、司機及所有幕後功臣都收到一筆「重量級」獎金，許多同事甚至當場感動落淚，場面十分溫馨震撼。

司機、保全通通有獎

這場打破無數紀錄、締造超過149場演出的史詩級「時代巡迴」演唱會，終於劃下一個光榮句點。在紀錄片《The End of an Era》的「時代裡的魔法」這一集中，鏡頭捕捉到泰勒絲在最後一場表演結束後，將所有成員聚集在一起。她向運輸卡車司機、餐飲到技術、保全、服裝設計等所有崗位的工作人員親手一封情真意切的感謝函，並發送共1.97億美元的獎金給巡演團隊。她在信中感性地說，這趟與大家一同環遊世界的旅程，是她人生中最令人振奮、最震撼且最具挑戰性的精采篇章，由衷感謝每個人參與了她人生中最棒的一段時光。

舞者每人拿2300萬元紅包

泰勒絲雖然謙稱金錢不足以完全表達她的謝意，但仍堅持將這份心意透過獎金分發給所有一同奮鬥的夥伴們。根據海外媒體報導，光是50位卡車司機，每人就收到了約10萬美元（約新台幣313萬元）的支票；而專業舞者們的獎金更是上看75萬美元（約新台幣2300萬元）。現場許多工作人員領到這份「超級紅包」時都難以置信，各個摀著臉感動到落淚，甚至有製作助理嗨到大喊：「我感覺我要暈過去了！」事實上，早在2023年北美巡演結束時，她就已發放過超過5500萬美元（約新台幣17億元）的獎金，足見她對幕後團隊的體恤與重視，絕非偶然。

時代巡迴演唱會創多項紀錄

更讓人驚呼連連的是，「時代巡迴演唱會」不僅是一場視覺與聽覺的盛宴，更是一部打破多項商業紀錄的傳奇。超過千萬人湧入現場朝聖，創下了超過20.7億美元的驚人門票收入，成為史上最賣座的巡迴演唱會，甚至達到前人紀錄的兩倍之多。此外，無論是她的巡演電影、第11張專輯《折磨詩人俱樂部》或個人作品，都讓泰勒絲穩坐2024年各大串流平台播放量的冠軍藝人與冠軍專輯，證明這位天后的影響力橫掃全球，事業持續攀登新的巔峰。

