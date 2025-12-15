泰勒絲狂發63億獎金！巡演舞者笑收手寫信 司機也有320萬

泰勒絲演唱會豪發63億獎金，舞者、司機人人有份。（圖: shutterstock／達志）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）近年事業、愛情兩得意，不僅完成世界巡演、發行新專輯，還接受球星男友求婚。而她2023年舉行的「時代」巡演（The Eras Tour）被拍成演唱會紀錄片，並在近日釋出更多幕後花絮，其中她豪發1.97億美元（約新台幣63億元）獎金的畫面，立刻掀起網友討論。

有媒體過去揭露，泰勒絲向演唱會幕前幕後團隊發送63億獎金，平均每位舞者可領到75萬美元（約新台幣2300萬元），如今演唱會花絮曝光，只見泰勒絲與工作人員圍成一圈，接著工作人員開始朗讀手中的信封，原來泰勒絲除了親自規劃獎金制度，還親手寫下感謝信，表達對工作團隊的敬重與感謝。

泰勒絲透露，其實手寫信更花費數周的時間，卻幸福笑說寫信過程很療癒，會一邊想像大家巡演結束後回到生活的樣子，「想到他們終於能陪孩子、陪家人，那種心情就像聖誕節早上，終於可以好好說一句謝謝」。而工作人員得知消息後，紛紛難掩激動情緒，有人放聲歡笑，有人感動落淚，泰勒絲則親切與大家擁抱，畫面十分溫馨。

不僅如此，就連在巡演期間運送物資的卡車司機也可領到10萬美元（約新台幣320萬元）獎金，令司機們相當驚喜。對於獎金制度，泰勒絲感性坦言，「獎金日對我來說非常重要，因為我想建立一個標準—巡演賺得越多，在路上一起打拚的人就該分到更多」，更表示團隊長時間離家、日夜顛倒，只為把每一場演出做到最好，「他們真的非常努力，也都是各自領域最頂尖的人」，展現天后非凡的魅力。

