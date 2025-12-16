泰勒絲發巨額獎金！巡演團隊每人收2千萬支票「嚇到消音」網喊感動

泰勒絲結束長達21個月的「時代巡迴演唱會」後，以驚人的感謝方式回饋所有工作人員，每人獲得高達2300萬台幣的感謝支票，引起全球熱議。這場創下歷史紀錄、總票房突破20億美元的巡迴演唱會，泰勒絲總共發放了1.97億美元的巨額獎金，感謝從卡車司機、舞者到燈光音響技術人員等所有幕後功臣。這份溫暖舉動被收錄在最新上架的紀錄片影集中，讓粉絲與路人都深受感動。

泰勒絲全新紀錄片影集《The End of an Era》已上架。（圖／Disney+提供）

泰勒絲在後台親自向所有工作人員致意，表達對團隊的感激之情。她在感謝信中提到：「我們閃耀了觀眾，但我們也思念自己的家人，我這份感激之情不是全來自於銀行戶頭」，並在信中註明了足以讓收到的人摀住嘴、感動不已的金額。根據外媒報導，這個在影片中被消音的金額很可能是75萬美金，換算約為每人2300萬台幣。

泰勒絲強調：「這個巡演是我們每個人都做了巨大的努力，一步一腳印用力推進，才讓我們聚在一起。」這份慷慨和感恩之心讓不只粉絲，連路人都深深佩服。這些珍貴的巡演片段都被收錄在最新的紀錄片影集中，共有6集，完整呈現泰勒絲人生中最精采的篇章。

Lady Gaga日前在雪梨開唱目睹舞者摔落舞台，立即中斷演唱會。（圖／翻攝自Ladygaga IG）

另一位流行天后Lady Gaga在澳洲雪梨舉行的演唱會上也展現了溫暖舉動。當一名舞者因地板濕滑而墜落舞台邊緣時，Lady Gaga立即喊停表演，親自下台關心舞者並詢問：「你還好嗎？」確認舞者安全無恙後才繼續演出。這位舞者後來也在社群媒體上報平安，並特別感謝Lady Gaga的關心。

這些巡迴演唱會因為團隊所有人的努力而閃閃發光，而女歌手們的貼心暖舉，更讓人們看見了明星背後的真誠與感恩。

