泰勒絲發63億獎金！連卡車司機都有320萬 工作人員爆哭喊：快暈倒

娛樂中心／綜合報導

天后泰勒絲（Taylor Swift）向來以「寵團隊」聞名，而她的豪氣再度成為話題。早在2024年12月，就有外媒披露她在《Eras Tour》世界巡演期間，總共發出高達 1億9700萬美元（約新台幣63億元） 的獎金給幕前幕後工作人員，其中包含每位巡演卡車司機都能拿到 10萬美元（約新台幣320萬元） 的紅包，震撼娛樂圈。

泰勒絲（Taylor Swift）推出紀錄片影集及演唱會電影。（圖／Disney+提供）

近日隨著Disney+推出巡演紀錄片《The End of an Era》，更多幕後畫面曝光，也讓外界首度看見泰勒絲如何親自規劃、發放這些「天價獎金」。在紀錄片第二集中，她透露，每跑完一個巡演階段，包含舞者、樂手與工作人員在內的所有團隊成員，都會收到獎金與她親筆寫下的感謝卡。

廣告 廣告

泰勒絲發給工作人員超多獎金。（圖／大都會文化提供）

泰勒絲在片中直言，「獎金日對我來說非常重要，因為我想建立一個標準——巡演賺得越多，在路上一起打拚的人就該分到更多。」她也不諱言，這些工作人員長時間離家、日夜顛倒，只為把每一場演出做到最好，「他們真的非常努力，也都是各自領域最頂尖的人。」

泰勒絲對待工作人員態度相當真誠。（圖／大都會文化提供）

除了實際的金錢回饋，泰勒絲更花了數週時間，為團隊每一個人手寫卡片。她笑說，寫信的過程其實很療癒，會一邊想像大家巡演結束後回到生活的樣子，「想到他們終於能陪孩子、陪家人，那種心情就像聖誕節早上，終於可以好好說一句謝謝。」甚至連封蠟的設計，都差點因為蠟燭太多引來消防隊，讓她自己也忍不住笑出來。

在歐洲巡演最終站、倫敦場結束後，泰勒絲親手把卡片交到舞者手中，並在現場感性致詞。她坦言，這一段巡演是她演藝生涯中最艱難的一次，尤其歷經維也納恐攻威脅與英國南港攻擊事件後，更讓壓力倍增，但團隊始終用熱情、好奇心與韌性撐完整趟旅程。

其中一位舞者卡麥隆・桑德斯（Kameron Saunders）在鏡頭前讀出自己的卡片內容，信中泰勒絲寫道：「我們真的走遍了世界，閃耀在舞台上，但也錯過了很多和家人在一起的時間。感謝不是只存在銀行帳戶裡，但這筆＊＊＊美元，想讓你知道我有多感激。」實際金額雖被消音，但長長的嗶聲也讓粉絲猜測數字相當驚人，舞者們讀完後更集體落淚。

不只舞者，連製作助理拿到紅包時都震驚到直呼「我快昏倒了」，完全沒料到會收到如此高額的獎金。紀錄片第一集中，也收錄了泰勒絲在巡演最終場前，對舞者與樂手的深夜談話。她表示，能站上這個舞台並非偶然，而是每一個人無數次被拒絕、堅持夢想後，才一點一滴累積而成。

她也感性提到，演藝產業本來就充滿質疑，「我們每個人都選了一條，85%到95%的人都會勸你不要走的路。」但正因如此，才更值得彼此肯定與珍惜。她形容整個巡演就像板塊推擠，不是奇蹟降臨，而是所有人一起把事情做到位，「今晚，我們完成了人生中最大的挑戰。」

紀錄片播出後，相關片段迅速在社群平台瘋傳，網友反應同樣炸鍋。有人笑說：「有這種老闆，我做夢都會笑醒，現在應徵伴舞還來得及嗎？」也有人直接表態：「我去當巡演巴士司機也可以。」更有網友理性分析，認為這筆獎金加上原本的薪資，「不少人真的一口氣變成百萬富翁」，直呼泰勒絲不只舞台魅力驚人，對團隊的珍惜與尊重，也同樣讓人佩服。

更多三立新聞網報導

GD開唱中國粉絲喊我愛你！他裝傻冷回「1句話」 韓網狂讚：太帥了

《黑白大廚》崔鉉碩當阿公！女兒嫁男偶像3個月懷孕 甜喊：就這樣了

胡歌被傳低調迎二胎！「老婆現身醫院」畫面流出 素顏又抓頭狀態惹議

北京故宮昨初雪！大咖男星「全副武裝」無人認出 遊客驚：還請他幫拍照

