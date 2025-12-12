泰勒絲紀錄片影集《The End of an Era》公開幕後精彩故事 與未婚夫甜蜜悄悄話曝光

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的紀錄片影集《The End of an Era》深入直擊她破紀錄的「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）幕後點滴。這部六集內容的影集，揭開了演唱會從構思、籌劃到正式登場的精彩細節，其中更包括與未婚夫凱爾西（Travis Kelce）的甜蜜對話與互動，讓粉絲一同感受到泰勒絲每分每秒精彩時刻。

影集於12月10日在紐約舉辦特別放映會，泰勒絲邀請親友與整個巡演團隊搶先觀賞。

為了宣傳影集，泰勒絲日前接受談話節目《The Late Show with Stephen Colbert》訪問。當天她身穿一襲酒紅色低胸迷你洋裝出場，打扮性感高貴，但她自招這與她在家的打扮完全相反：「我喜歡穿著舊款睡衣，如果有鄰居看見我從窗邊走過，可能會以為自己看到鬼。」

主持人問她，演唱會結束後回到飯店，都如何放鬆心情？她表示會先卸妝、泡澡，接著「叫大量外賣」，並坦言也會根據當晚心情，想吃就吃，沒有忌口。

史蒂芬荷伯訪問泰勒絲。（圖／Getty）

主持人史蒂芬荷伯（Stephen Colbert）因節目即將收掉，向泰勒絲請教巡演結束後如何打發空閒時間。泰勒絲透露，即使處於放假期間，她仍然無法放慢腳步，因為知道還有很多工作沒做，但會以「比較輕鬆的方法去處理」。

她建議即將退休的史蒂芬荷伯，可以找一些閒事消磨時間，並感性表示：「我們都不是可以悠然自得的人，不是嗎？」展現出她身為頂級藝人，對於工作與休息之間難以平衡的真實感受。

同樣於12日在Disney+上線的還有《Taylor Swift｜The Eras Tour｜The Final Show》全場演唱會影片，拍攝地點為加拿大溫哥華，並完整收錄〈The Tortured Poets Departments〉曲目演出內容。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導