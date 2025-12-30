泰勒絲耶誕節「給2萬元小費」！ 養8個孩子的球場員工當場落淚

泰勒絲向來以大方、慷慨聞名。（翻攝taylorswift IG）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）善舉又一樁！美國密蘇里州堪薩斯市「阿羅黑德體育場」（Arrowhead Stadium）的一名女員工，在耶誕節收到泰勒絲給的600美元（約新台幣2萬元）小費，讓養8個孩子的她感動落淚。

羅賓詹特里（Robyn Gentry）是阿羅黑德體育場的員工，她近日在泰勒絲粉絲的臉書社團發文回憶，當天是堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）的耶誕節比賽，她在場內忙著處理球季結束前的待辦事項，與同事交談時，突然看到保全人員通過。接著映入眼簾的，是泰勒絲的「準婆婆」唐娜（Donna Kelce），隨後是她的未婚夫、酋長隊球星崔維斯（Travis Kelce），直到最後她才驚覺，泰勒絲就站在自己眼前。

詹特里形容，泰勒絲當時一路向工作人員說「耶誕快樂」。走向她時，對她說：「真的很謝謝妳在耶誕節還來上班，請收下這個，耶誕快樂。」當下她腦中一片空白，只是本能回以祝福與感謝。

詹特里把其中一張泰勒絲送的一百元美鈔裱框保存。（翻攝Robyn Gentry臉書）

詹特里是阿羅黑德體育場的員工。（翻攝Robyn Gentry臉書）

詹特里寫道：「崔維斯和泰勒絲笑得好開心，一直跟我們說『謝謝妳們在耶誕節工作』，但他們很快就離開了，直到我低頭一看手裡的東西……是600美元！」這筆錢正好是她兩週的薪水。她坦言，自己才剛為8個孩子的耶誕節花掉差不多同樣的金額，當下情緒潰堤，忍不住哭了出來。

回到家後，詹特里捨不得花這筆錢，最後將其中一張100美元鈔票裱框保存。她說：「我到現在一毛都還沒花，只是想把這個故事分享給懂得珍惜這份善意的人。」並說：「泰勒絲和崔維斯真的是非常、非常善良的人。」最後她還說：「耶誕快樂，也祝我自己生日快樂。」

事實上，泰勒絲向來以慷慨大方聞名，除了向「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）整個巡演團隊發放總額高達1.97億美元（約新台幣62億元）的獎金，堪稱「好老闆」外，在耶誕節前，她也分別捐出100萬美元（約新台幣3,100 萬元）給美國心臟協會（American Heart Association）與反飢餓慈善組織 Feeding America，善舉頻傳。

