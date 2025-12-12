泰勒絲要結婚了嗎？ 紀錄片影集《The End of an Era》登上Disney+

泰勒絲把巡演最終場，拍成影唱會電影《The Final Show》，於Disney+獨家上架。（Disney+提供）

被傳出明年6月就要結婚的泰勒絲（Taylor Swift），一點也沒空澄清這些傳聞，因為她把轟動全球的個人巡演《時代巡迴演唱會》（Taylor Swift | The Eras Tour），幕後過程拍成了共6集的紀錄片影集《Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era》，與巡演最終場全新錄製的演唱會電影《Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show》，一起登上Disney+。

這次全球巡迴前後歷經快2年的時間，泰勒絲本人甚至還有辦法抽空錄製專輯《折磨詩人俱樂部》（THE TORTURED POETS DEPARTMENT），不得不讓人佩服她的體力與創作力都來到最高峰。她也以最寵粉的方式紀念並總結這個橫跨近2年時間、寫下無數人生篇章的傳奇演唱會。至於用巡演休息時間，錄製的2025年專輯《星夢人生》（The Life of a Showgirl），創作靈感正是來自她在絢麗舞台背後經歷的一切，因此這部紀錄片也令Swifties們直呼：「簡直就是真實版《星夢人生》！」所有新專輯裡唱出的故事現在都能親眼見證了。

紀錄片影集《The End of an Era》深入呈現泰勒絲在巡演期間登上全球頭條、感動全球歌迷的生活點滴。除了本人的深度訪談，還有新生代創作才女葛蕾西（Gracie Abrams）、小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、紅髮艾德（Ed Sheeran）以及英倫天籟Florence Welch等星光熠熠的驚喜演出者，更有家人好友們分享從未曝光的幕後故事。近日泰勒絲也現身紐約迪士尼公司位於哈德遜廣場7號的劇院，與《時代巡迴演唱會》的樂團成員、舞者、和聲歌手以及家人們一起參加了前兩集的特映會，這場溫馨的聚會讓參與的工作人員們得以搶先重溫這段難忘的旅程。

泰勒絲（中）與巡演的舞者、工作人員，一起參加紀錄片影集《The End of an Era》的首映。（Disney+提供）

至於大眾最關心的，「最喜歡的英文老師和體育老師」泰勒絲與未婚夫NFL美式足球明星特拉維斯凱爾西（Travis Kelce）的甜蜜互動，也都收錄於紀錄片當中。像是未婚夫在倫敦場驚喜上台、公主抱泰勒絲引起全場轟動！觀眾同時能一窺這場史詩級巡演是如何從零開始打造，每個舞台設計、每套表演服、每個讓你尖叫落淚的驚喜時刻背後都藏著什麼秘密？影集將自12月12日起每週上線兩集，帶你看見那些你可能從未想過的幕後思考與風光。

至於也是在Disney+首播、於加拿大溫哥華拍攝的《The Final Show》，完整記錄了那場讓全球Swifties依依不捨的最終場演唱會。最重磅的是，電影中首度完整呈現2024年發行的新專輯《折磨詩人俱樂部》曲目精采演出，不論是否有搶到演唱會門票，絕對不能再錯過與全球Swifties再度共襄盛舉一場時代音樂盛事的機會。

