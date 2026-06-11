泰勒絲見證尼克驚天逆轉！嗨到狂甩應援毛巾 轉播忘關麥「這句話」超震撼

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NBA總決賽馬刺對尼克第4戰在紐約開打，歌壇天后泰勒絲觀戰。美聯社



NBA（National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)總冠軍賽第4戰，馬刺全場最多曾領先29分，第4節關鍵時刻發生失誤，尼克最後一擊，空中補籃完成準絕殺，終場107-106逆轉奪勝，系列賽取得3：1絕對聽牌。流行天后泰勒絲（Taylor Swift）也現身場邊觀戰，整個人興奮到跳起來狂揮應援毛巾。

NBA總決賽馬刺對尼克第4戰在紐約開打，歌壇天后泰勒絲觀戰；見證尼克逆轉，興奮地狂甩應援毛巾。美聯社

泰勒絲前一天才在洛杉磯出席電影《玩具總動員5》的首映會紅毯，不過，身為尼克鐵粉的她，攸關尼克能否取得3：1的聽牌優勢，泰勒絲也沒錯過，立即飛回紐約主場加油，降臨球場時立即掀起一陣騷動。

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泰勒絲身穿印有橘色「Stevie Knicks（與尼克隊諧音）」字樣的藍色T恤球衣，在第一排觀賽，當OG Anunoby的關鍵補籃，以107比106上演冠軍賽史上最大分差的逆轉勝，泰勒絲興奮地跳起來狂歡，且高舉著球隊應援毛巾瘋狂揮舞，十分狂熱。

泰勒絲觀戰，在尼克驚天逆轉後，瘋狂歡呼。美聯社

負責尼克隊電台廣播的知名女主播兼球評麥克納特（Monica McNutt）疑似沒注意到自己麥克風沒關，說了1句「她（泰勒絲）才不是什麼尼克球迷咧，走開啦，女孩！（She’s not a Knicks fan. Get out of here, girl.）」這句話在社群平台X瘋傳，引發熱搜討論。

2026年6月10日，NBA總決賽馬刺對尼克第4戰在紐約開打，歌壇天后泰勒絲觀戰。美聯社

泰勒絲興奮歡呼。美聯社

泰勒絲觀戰。美聯社

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