泰勒絲豪撒62億分紅！司機「每人爽賺3台特斯拉」員工反應曝光

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）憑藉「時代巡迴演唱會」締造驚人紀錄，曾經創下超過20億美元的門票收入，巡演更帶動地方經濟觀光發展，讓專家喊出「泰勒絲經濟學」全新概念，近日曝光的巡演紀錄片內容再掀話題，畫面揭露泰勒絲對工作團隊發放驚人數字的分紅獎金、親筆寫信致謝的幕後過程，超過1.9億美元的犒賞金額與團隊感動反應，在網路引發熱烈討論。





美國流行樂天后泰勒絲以「時代巡迴演唱會」創下超過20億美元票房，巡演規模與經濟效應引發外界熱議。（圖／翻攝自IG@taylorswift）

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）近年憑藉「時代巡迴演唱會」橫掃全球，不僅場場爆滿，也屢屢刷新音樂產業紀錄，149場巡演橫跨多國、累積超過百場演出，吸引千萬歌迷朝聖，創下超過20億美元的門票收入，被外界視為史上最成功的巡迴演唱會之一，也帶動各地討論全新「泰勒絲經濟學」概念。





泰勒絲於巡演結束後，親自向所有幕前、幕後工作人員發放高額分紅並寫下感謝卡。（圖／翻攝自IG@taylorswift）

隨著巡演告一段落，近日曝光的巡演紀錄片《The End of an Era》內容再度引發關注，泰勒絲在巡演期間對工作團隊展現高度重視，她在最後一站結束後，親自召集所有幕前、幕後人員，包含舞者、樂手、卡車司機、技術人員、保全與餐飲團隊等，逐一發送親筆感謝卡並分發獎金，據傳總金額約達1.97億美元。









外媒指出，泰勒絲此次共發出約1.97億美元獎金，卡車司機每人可拿約10萬美元，舞者最高更達75萬美元，現場不少人感動落淚。（圖／翻攝自IG@taylorswift）





紀錄片可見多名工作人員在讀到卡片內容時情緒激動，泰勒絲在卡片提到，這趟巡演讓大家一起走遍世界，也犧牲了與家人相處的時間，金錢不足以完全她表達感謝之意，但仍希望透過實際行動傳達心意，外媒指出，巡演卡車司機每人約收到10萬美元獎金（約313萬新台幣），等於爽賺進3台特斯拉，舞者最高可達75萬美元（約2300萬新台幣），現場不少人驚訝到掩面落淚，甚至有製作人員狂喘氣「快要昏倒」。





泰勒絲表示，她非常重視分紅，認為巡演賺得越多，所有一起努力的夥伴就應該分到更多回饋。（圖／翻攝自IG@taylorswift）

泰勒絲也在紀錄片中親自說明，自己相當重視「分紅日」，認為巡演獲利愈高，每一位投入其中的夥伴就應該分到更多，她坦言，這些人長時間跟著巡演奔波，日夜顛倒、遠離家人，都是為了讓演出更完美，她希望透過親自寫信與分發獎金，向團隊表達最真誠的感謝。相關片段近日在社群平台流傳後，也引發大量討論，不少網友留言直呼羨慕，稱這樣的工作環境「簡直像夢一樣」、「有這樣的老闆幾點下班？」、「太扯」、「再累都值得啦」。









