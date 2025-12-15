泰勒絲賺大錢不忘小螺絲釘！設立獎金日豪撒63億犒賞工作人員

【緯來新聞網】泰勒絲（Taylor Swift）即將在明年完婚，向來以「寵團隊」聞名，有外媒披露她在《Eras Tour》世界巡演期間，向幕前幕後工作人員發出高達1億9700萬美元（約新台幣63億元）的獎金。

在2024年12月，她就被指出整個巡演期間，舞者可領到75萬美元（約新台幣2300萬元）獎金、巡演卡車司機則能拿到10萬美元（約新台幣320萬元）獎金。近日隨著Disney+推出巡演紀錄片《The End of an Era》更多幕後細節首度曝光。



紀錄片中可見，泰勒絲不僅親自規劃獎金制度，還在每完成一個巡演階段後，向舞者、樂手及所有工作人員發放獎金，並附上親筆寫下的感謝卡，展現對團隊的高度重視。



泰勒絲在片中直言，「獎金日對我來說非常重要，因為我想建立一個標準，巡演賺得越多，和我一起在路上打拚的人就該分到更多」，也感性表示，團隊成員長時間離家、日夜顛倒，只為將每一場演出做到完美，都是各自領域中最頂尖的專業人士。



據悉，獲得獎金者涵蓋卡車司機、舞者、樂隊成員、燈光與音響師、造型團隊、舞台搭建人員、編舞、煙火師、保安及後勤技術人員，泰勒絲再度被讚為「最善待團隊的天后」。

