泰勒絲超霸氣「豪發62億給團隊」 舞者領2300萬巨額獎金

美國天后泰勒絲（Taylor Swift）近日推出「時代」世界巡迴演唱會紀錄片影集《The End of an Era》，當中深入呈現泰勒絲在巡演期間登上全球頭條、感動全球歌迷的各種點滴。其中，第二集揭露她霸氣犒賞工作團隊，總計發出約1.97億美元（約新台幣62億元）的獎金以及感謝信，據悉舞者、樂手、司機與所有工作人員都收到一筆高額獎金，不少同仁感動到噴淚。

泰勒絲的「時代巡迴演唱會」以前所未有的輝煌成績落下帷幕，代表這場打破紀錄共舉辦超過149場演出的全球巡演圓滿結束。而Disney+推出的「時代巡迴演唱會」紀錄片影集《The End of an Era》已正式上線，其中第二集「時代裡的魔法」當中，可以看到她在最後一場演出後，召集團隊同仁圍成一個圈，並給予驚人的獎金，包含負責運輸卡車司機、餐飲服務人員到舞者、技術人員、保全和服裝工作人員，一共發放了高達1.97億美元的獎金。

泰勒絲同時給每一位同仁附上感謝信，在信中感性表示，與團隊一同環遊了世界，經歷了無數冒險，這絕對是她一生中最激動人心、最震撼人心、最令人振奮、最緊張刺激、最具挑戰性的經歷。「我要感謝你們每一個人，感謝你們參與了我迄今為止人生中最精彩的篇章。」

她更強調，雖然金錢不足以表達自己的感激之情，但仍決定分發獎金，給所有參與的工作人員。據外媒報導，50名卡車司機收到一人約10萬美金的支票（約新台幣313萬元），舞者最高甚至可拿到75萬美金（約新台幣2300萬元）；不少人拿到獎金後難以置信，在現場掩面落淚，連製作助理領到紅包時都震驚喊：「我覺得我要昏倒了！」

事實上，過去2年就可見泰勒絲的奉獻精神不僅限於對粉絲，也體現在巡迴幕後龐大的團隊身上。2023年8月在北美巡演後發放超過5500萬美元（約新台幣17億元）。

值得一提的是，「時代」巡迴演唱會打破了多項紀錄，吸引了超過1000萬名觀眾，門票收入超過20.7億美元（約新台幣626億元），成為歷史上最暢銷的巡迴演唱會，更是之前任何一次巡迴演唱會總收入的兩倍。

泰勒絲的《泰勒絲 | 時代巡迴紀念冊》也取得了巨大成功，在發行的前2天就售出了81.4萬冊，同時Spotify、Apple Music和Amazon Music都將她評為2024年流媒體播放量最高的藝人。她的第11張專輯《折磨詩人俱樂部》也成為當年串流媒體播放量最高的專輯。

