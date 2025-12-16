泰勒絲霸氣犒賞團隊！豪發「62億元」獎金，舞者笑領2300萬網讚：最好的老闆





天后泰勒絲（Taylor Swift）近日推出「時代」世界巡迴演唱會紀錄片影集《The End of an Era》，由 Disney+上線，深入呈現她在巡演期間登上全球頭條、感動無數歌迷的幕後點滴。其中第二集更揭露她霸氣犒賞工作團隊，總計發出約 1.97 億美元（約新台幣 62 億元）的獎金，讓不少團隊夥伴感動到當場落淚。

泰勒絲（Taylor Swift）的「時代巡迴演唱會」，共舉辦超過 149 場演出，以空前輝煌的成績正式畫下句點，也成為近年最具影響力的音樂盛事之一。隨著巡演結束，Disney+ 推出紀錄片影集《The End of an Era》也正式上線，帶領觀眾深入了解這段傳奇旅程的幕後故事。

在第二集「時代裡的魔法」中，鏡頭捕捉到巡演最後一場演出後的感人時刻。泰勒絲召集所有工作人員圍成一圈，親自向團隊表達感謝，並發放總額高達 1.97 億美元（約新台幣 62 億元）的驚人獎金，對象包含司機、舞者、技術人員、樂手與工作人員等所有幕前幕後成員。





影集中可見，泰勒絲逐一發送自己親手寫下的感謝卡，並真誠地表示：「我想跟你們說，巡演的這一站，比我做過的所有現場表演都還要難，你們都帶著興奮之情接下了任務，充滿好奇心，也展現了毅力，你們展現出來的精神、給予觀眾的的表現非常好，感謝你們的辛苦付出。」



泰勒絲在紀錄片中親自表示，每完成一個巡演階段，她都會發放獎金給全體成員，並附上一張親筆撰寫的感謝卡。她認為，巡演收益越高，就越應該與一路在外奔波的夥伴共享成果，因為所有人長時間離家、日夜顛倒，只為將每一場演出做到盡善盡美。她也坦言，自己花了數週時間手寫卡片，並形容那段過程「相當療癒」，在書寫的同時，也想像著大家結束巡演後終於能回到家人身邊的情景。





實際獎金金額經外媒曝光後震撼全網，據報導，50名卡車司機則各自收到約10萬美元（約新台幣 313 萬元）的支票，舞者最高甚至可拿到75萬美金（約新台幣2300萬元），就連製作助理在領到紅包時，也忍不住驚呼「我覺得我要昏倒了」。



相關片段近日在社群平台瘋傳，引發網友熱烈討論，不少人笑稱想應徵成為泰勒絲的工作人員，甚至打趣表示：「現在去考巡演司機還來得及嗎？」留言區充滿羨慕與讚嘆聲浪，紛紛直呼「這樣的老闆哪裡找」、「有這種老闆，連作夢都會笑」，也讓泰勒絲再度被封為「最善待團隊的天后」。

