泰勒絲鬆口談結識未婚夫始末 承認巡演初期分手兩次

迪士尼娛樂的聯合董事長，被看好是下任執行長人選達娜瓦爾登（左），與泰勒絲（右）一起出席紀錄片影集《The End of an Era》紐約首映活動。（Disney+提供）

Disney+剛剛6集全部都上架的紀錄片影集《The End of an Era》，雖然是紀錄天后泰勒絲（Taylor Swift）個人轟動全球的《時代巡迴演唱會》（Taylor Swift | The Eras Tour）幕後過程，但也在其中披露了粉絲最關心的，就是她怎麼有空一邊巡演一邊認識未婚夫崔維斯凱爾西（Travis Kelce）？泰勒絲甚至在鏡頭前承認，巡演初期分手了兩次？！

這一切源於2023年7月，崔維斯在個人的Podcast頻道上表示自己去了泰勒絲的演唱會，不過卻有點失望，因為自己找不到空檔把親手做的友誼手鍊給她，「我想給泰勒絲上面有我的（電話）號碼的手鍊」。當泰勒絲的媽媽看到新聞報導後，她立刻打給自己認識的酋長隊專家、要對方介紹崔維斯凱爾西，結果得到超正面的評價，「我就在想，該怎麼讓他們兩個見面。」她建議泰勒絲與其再交往一個憂鬱詩人，不如試試看和一個熱愛生活的運動員約會。

廣告 廣告

泰勒絲則坦言因為自己對體育一竅不通，因此一開始有些猶豫，兩人第一次見面時崔維斯真的用心講解了什麼是美式足球，「他說就像是暴力版的西洋棋。」而後來當泰勒絲愛上崔維斯後，也跟著沉迷於這項運動，會如同孩子般觀看轉播、替心愛的人熱情加油，泰勒絲更直言：「這是我人生中最棒的驚喜！」她也笑說當戀情公開後，自己的觀眾中平均每12個人就有一位穿著像崔維斯同一支球隊的球衣在演唱會現身。影片中泰勒絲也分享了兩人是如何在不同領域帶給觀眾娛樂，雖然是兩種不一樣的熱忱，但卻能給予彼此正向的成長，感性告白：「我發現，我生命中的這個人是最適合我的」。

此外她也在鏡頭前，談到上一張專輯、2024年發行的《折磨詩人俱樂部》（THE TORTURED POETS DEPARTMENT），當時也是在巡演一半中無預警發行，粉絲都為之驚訝，她是哪來的時間灌錄新歌？！泰勒絲說其實這次巡演初期，她個人就經歷了兩次分手，「這樣算是分手夠多了。」暗示這兩次分手的經歷，造就了《折磨詩人俱樂部》的靈感，讓這張專輯的確多了許多對於情感逝去的感嘆。不過大家都很聰明，馬上就從她的話去聯想，那兩次分手應該分別指的是曾交往6年的演員喬歐文（Joe Alwyn），以及曾短暫交往的英國樂團The 1975主唱馬蒂希利（Matty Healy）。

更多鏡週刊報導

泰勒絲要結婚了嗎？ 紀錄片影集《The End of an Era》登上Disney+

魯蛇爸李奧納多致力搞砸所有事 泰勒絲、小珍妮佛反被圈粉

泰勒絲新歌讓人想入非非 雙關語影射男友聽了好害羞