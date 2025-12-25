泰勒絲、凱爾西愛情故事公開！媽媽神助攻 首次約會過程曝光了

泰勒絲與凱爾西的浪漫愛情故事透過熱播演唱會紀錄影集《The End of an Era》曝光，揭露了這對明星情侶自2023年相識的甜蜜經過。從凱爾西為泰勒絲製作友誼手鍊的暖心舉動，到泰勒絲媽媽的神助攻，再到兩人第一次約會時凱爾西解釋美式足球如「暴力版西洋棋」的有趣互動，都讓粉絲們沉浸在滿滿的粉紅泡泡中。同時，泰勒絲在聖誕節期間捐贈100萬美元給全國200家食物銀行組織，展現了她人美心更美的一面。

泰勒絲與凱爾西傳出將在2026年結婚。（圖／翻攝Disney+）

這段愛情始於一條友誼手鍊。在紀錄影集中，凱爾西表示他曾為泰勒絲製作了一條上頭有他球衣號碼87的友誼手鍊，但因為泰勒絲在演唱會前後必須保留聲音來唱44首歌而無法與她交談，讓他感到有些失望。「這讓我有點受傷，」凱爾西在影片中坦言。這個暖心舉動被新聞報導，恰巧被泰勒絲的媽媽看到，隨後透過友人的協助，成功為兩人牽線搭橋，堪稱「神助攻」。

廣告 廣告

兩人的第一次約會充滿了趣味。泰勒絲在影集中回憶：「在我們第一次約會的時候，他還真的解釋了美式足球給我聽，就像暴力版西洋棋。」她接著表示：「接著我開始對他很著迷，我也因此沉迷於了解美式足球。」泰勒絲則稱這段關係是「我人生中最棒的驚喜」，展現了對這段戀情的珍視。

泰勒絲全新紀錄片影集《The End of an Era》已上架。（圖／Disney+提供）

泰勒絲在影集中分享，他們倆各自擁有從小就追逐的夢想工作，而凱爾西正是生命中最適合她的人。紀錄片中記錄了許多浪漫片段，小倆口互相打氣支持的畫面，讓粉絲們感受到滿滿的愛意。《The End of an Era》在Disney+熱播中。

除了甜蜜愛情，泰勒絲的慈善之心同樣令人感動。在聖誕節前夕，這位音樂巨星捐贈了100萬美元給由200家食物銀行組成的非營利組織「賑濟美國」，官方貼文也對此表達謝意。泰勒絲同時也捐了百萬美元給美國心臟協會，她曾透露自己的父親有心血管疾病，也做過相關手術。這些善舉再次證明了泰勒絲不僅才華洋溢，更擁有一顆美麗的心。

更多 TVBS 報導

泰勒絲明年出嫁？傳「6/13辦婚禮」意義重大 砸重金搶場地遭否認

泰勒絲御用舞者來自台灣！曾為Lady gaga伴舞 還是UCLA學霸

KPOP迷聖誕禮物來了！限時搶購「抱走整袋」

資深男星離世！蕭敬騰愛妻平安夜悼亡父 「最後身影」曝光

