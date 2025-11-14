泰勒絲《時代巡演》紀錄片影集預告曝光！凱爾西隔空約會超甜蜜

在全球樂壇掀起熱潮的泰勒絲「時代巡迴演唱會」，現在將以紀錄片形式呈現在粉絲眼前。這部六集紀錄片將帶領觀眾一窺這場破紀錄巡演的幕後秘辛，包括泰勒絲如何構思這場演唱會、為七萬名粉絲創造緊密連結的體驗，以及她與未婚夫崔維斯凱爾西的甜蜜互動。這部紀錄片捕捉了149場演唱會的最後一場——溫哥華英屬哥倫比亞體育館的精彩演出，並將在泰勒絲生日前夕推出前兩集，讓粉絲們重溫那難忘的現場體驗。

「時代巡迴演唱會」將推紀錄片影集。（圖／翻攝Disney+）

泰勒絲在紀錄片中分享，「時代巡迴演唱會」的創意早在巡迴開始前約兩年就已構思完成。她表示想要傾盡全力回饋粉絲，讓他們能聽到比預期更多的歌曲，同時也想探索自己的極限。這場演唱會為七萬人在同一時間創造了緊密相連的體驗，展現出她無法掌控卻能發揮影響力的神秘力量。

廣告 廣告

工作人員對泰勒絲讚譽有加，他們表示從未見過對工作如此熱情的老闆。紀錄片中也包含了泰勒絲與未婚夫崔維斯凱爾西的甜蜜互動，凱爾西在片中說道，他們基本上從事相似的工作，他有隊友，她也有隊友；泰勒絲則回應：「你有里德教練，我則有她的媽媽。」這段關係被泰勒絲描述為她生命中和這次巡迴所接觸到的人生命中的一個重大時刻。

紀錄片影集裡將有許多小倆口的放閃片段。（圖／翻攝Disney+）

即使無法黏在一起，泰勒絲和凱爾西也會通電話保持聯繫，她還會遠端觀看對方的球賽並隔空加油。除了凱爾西外，紀錄片還邀請了Sabrina Carpenter、Ed Sheeran等泰勒絲的好友參與拍攝，豐富了整部作品的內容。前兩集將在泰勒絲生日前夕登場，粉絲們已經迫不及待要重溫那難忘的演唱會時刻。

更多 TVBS 報導

唱完好累！泰勒絲推巡演紀錄片「揭密私下樣貌」 新專賣破400萬張創紀錄

紀錄片遭批「不當剪輯川普發言」 BBC高層人事大地震

李奧納多《一戰再戰》演活魯蛇老爸 自曝關鍵是「把所有事都搞砸」

Super Junior周來襲！東海快閃店、大巨蛋海報搶先公開

