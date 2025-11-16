泰勒絲「時代巡演」紀錄片12月登場！一窺全球樂壇熱潮幕後秘辛

流行天后泰勒絲的「時代巡迴演唱會」，前兩年在全球樂壇掀起熱潮，如今將以紀錄片形式回到粉絲眼前。12月將以6集的紀錄片在影音串流平台播出，從構思、籌劃的點點滴滴，帶領觀眾一窺這場破紀錄巡演背後的幕後秘辛。

泰勒絲在紀錄片中分享這場演唱會的創意概念，其實早在巡迴正式開跑、大約兩年前就已構思完成，紀錄片中也包含她與未婚夫凱爾西的親密互動，從鏡頭中就能感受到超甜的粉紅泡泡。除了凱爾西外，紅髮艾德、莎賓娜・卡本特等泰勒絲的好友也出現在紀錄片中，一同參與拍攝，使得作品星光熠熠。

從2023年3月到2024年底，「時代巡迴演唱會」巡迴全球五大洲，締造22億美元票房，吸引1010萬名粉絲進場同歡，更寫下多項世界紀錄。如今泰勒絲將以6集紀錄片揭開幕後的精彩點滴，將勾起粉絲滿滿的回憶。

