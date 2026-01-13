泰勒絲「獻聲」金球獎！ 交往6年前男友喬歐文坐台下反應曝光

泰勒絲（左圖）和喬歐文（右圖）曾交往6年。（翻攝taylorswift IG、X@AlwynStyled）

2026年金球獎12日落幕，美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）雖未到場，卻以無形的方式「獻聲」，因為她的不少歌曲都在頒獎典禮中播放，與她交往6年的前男友、英國男星喬歐文（Joe Alwyn），以及「宿敵」英國女歌手酷娃恰莉（Charli XCX）都坐在觀眾席，在社群網站上引發熱議。

泰勒絲歌曲連播 喬歐文為何突然轉身？

綜合《Us Magazine》《Page Six》報導，本屆金球獎主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）是泰勒絲的鐵粉，事前就透露會在典禮上播泰勒絲的歌，炒熱氣氛。她以泰勒絲的〈Style〉做開場配樂，在典禮中又播放〈Shake It Off〉和〈The Fate of Ophelia〉等新舊歌曲。

當現場播放泰勒絲寫給未婚夫崔維斯凱爾西（Travis Kelce）的新歌〈The Fate of Ophelia〉時，鏡頭照到喬歐文短短幾秒，可見原本托腮的他，當下迅速轉過身，接著鏡頭就被切換。

金球獎現場播放泰勒絲的〈The Fate of Ophelia〉，喬歐文（紅圈處）被拍到迅速轉身的畫面，短短幾秒引發熱議。（翻攝X@dontblamealex）

這一幕在社群網站引爆討論，許多網友留言：「妮基用這些歌在精神轟炸他」「他有一秒鐘是真的被嚇到，怕她會直接走上舞台」「他轉過身，好讓自己可以跟著唱」「他大概在家都會聽泰勒絲新專輯，然後一邊聽一邊哭」「他是不是以為她真的會走出來啊」「他整個脖子瞬間轉180度、一副只想立刻離開現場的樣子」。

此外，喬歐文出演的電影〈哈姆奈特〉（Hamlet）獲得金球獎最佳戲劇類電影，而他在片中飾演「雷爾提」（Laertes），是「奧菲莉亞」（Ophelia）的哥哥。戲裡戲外都意外跟泰勒絲產生微妙的連結。

喬歐文（左一）出演的〈哈姆奈特〉獲得金球獎最佳戲劇類電影。（翻攝X@dontblamealex）

泰勒絲與喬歐文在2023年4月分手，雙方從未公開交惡，兩人交往6年，是泰勒絲交往最久的一任前男友，期間她創作出多首藝術性極高的作品，因此許多Swiftie都表示「真的無法討厭喬歐文」。

宿敵也在場？ 粉絲為何狂喊「Karma來了」？

除了喬歐文，與泰勒絲有嫌隙的酷娃恰莉也在金球獎頒獎典禮現場，據傳泰勒絲的新歌〈Actually Romantic〉是在暗諷恰莉過往的行為和關係，讓雙方粉絲關係一度緊張。

酷娃恰莉（右）與喬奇瑞在金球獎一起擔任頒獎人。（翻攝X@girlwreckage）

恰莉在金球獎頒獎典禮中，與《怪奇物語》男星喬奇瑞（Joe Keery）擔任頒獎人，不過現場在播放泰勒絲音樂時，她沒有特寫鏡頭。因此不少粉絲在社群平台上表示：「好想看她的反應」「這根本是大型報復現場」，甚至有人說：「Karma真的來了」。

