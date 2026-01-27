泰北偏鄉志工行 吉隆坡慈少當小老師

吉隆坡慈濟國際學校的慈少同學，到泰北清邁人文交流，也來到偏鄉一所廣華中文學校，當起小老師，課後也陪著當地孩子，徒步回家。

用顏料在手背繪出美麗的藝術圖案，吸引了許多泰國學生的目光。吉隆坡慈濟國際學校慈少，帶來馬來西亞的特色，為清邁慈濟學校的義賣會增添了異國風情。

吉隆坡慈濟國際學校慈少 蘇濰鑫：「來之前，我們每位學生，負責做了三個愛心，用環保材料做的愛心，做的時候，其實特別的繁瑣，我們覺得不管多累，我們為了這個慈善的目的，我們也覺得值得。」

義賣會獲得學生和家長的踴躍支持，所得捐款將用來採購文具和物資，送給清萊偏鄉的孩子。第二天一早，慈少們連同清邁慈濟學校的師生，準備到偏遠的廣華中文學校當一日老師。

吉隆坡慈濟國際學校慈少 馮善薇：「這一天，我覺得我學到最多的就是耐心。」

吉隆坡慈濟國際學校慈少 駱昱彤：「我以前沒有發現到，應變能力是一個如此重要的技巧，我一直以為只要做好準備，做好安排，事情就會很順利，但是，在教幼兒園的過程中，我就發現，不是每一個東西，都可以照著我們的計畫來走，我們需要去適應不一樣的環境。」

吉隆坡慈濟國際學校慈少 黃巧恩：「我就發現到 當老師很挑戰，我學到就是 回去慈濟學校，我想更尊重老師，聽老師的話，不要隨便來亂亂玩，跑來跑去，給老師帶來更多的麻煩。」

校方特意安排這班馬泰聯合少年，陪伴廣鏵學校的孩子徒步回家，深刻感受當地居民的日常。

吉隆坡慈濟國際學校慈少 羅雯馨：「我很感恩這一段體驗，能帶著弟弟妹妹，並且送他們回家，當我抵達她的家時 我很震驚，我曾想像過，她的家並不富裕，可是她家的困苦，卻超乎我的預料。」

吉隆坡慈濟國際學校慈少 吳俊衡：「我是要感謝我爸爸媽媽，給了我完美的家可以住，然後，這樣豐富的食物吃，我回去馬來西亞，我要把我的學習能力加高一點，所以不要讓他們這麼地擔心。」

從籌備到執行、從辛苦到幸福。吉隆坡慈濟國際學校慈少，將苦澀的過程，轉變成假期見學旅程的甘甜果實。

