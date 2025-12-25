泰北冬令發放背後 處處細節滿滿感恩

泰北也舉辦冬令發放，包括清邁慈孝的師生家長，也有社區志工、醫療人員還有相關單位，發放戶數多達兩千七百多戶。

走入芳縣三個鄉、44個村子，清邁慈濟學校教職同仁，11月執行了家訪任務，周末時間去了解居民的生活，造冊出冬令發放戶數，2775個家庭。

厚厚的霧氣中，學生拿著牌子，等待各村村民到來，帶領大家前往等待區。傣族學生展現迎賓的盛情，打著象腳鼓和雙鈸，將代表優雅與溫柔的「神雀」、以及代表吉祥與祝福的「神獅」，以原住民舞蹈致意。殷文仙校長誦讀上人的祝福信，並且感恩縣長、各級領導與村長們到場支持與關心。

芳縣縣長 蘇諾志：「泰國慈濟教育基金會，也為芳縣村民帶來了溫暖，送村民們棉被，還有日常生活用品，我們在此感恩慈濟的慈悲心。」

發放的物資包括棉被、外套、襪子、食用油和泡麵，數千人在校園裡，需要先經過資料審查，再領取。

村民：「感謝慈濟在這次的冬天，送給了我棉被。」

全場動線的引導與服務，至關重要，學校邀請了學生、家長、社區志工投入，還有來自曼谷國際學校學生們。

曼谷國際學校學生 薛易洲：「雖然我們在學校一直在，做不同的義賣活動，來支持這邊的事情，但是很多人其實沒有來過，所以我希望能通過這種活動，可以多帶一些我們，曼谷國際學校的同學來，像見一見世界這樣，理解一下他人的生活。」

清邁慈濟學校學生 張宋斌：「今天他們都來拿我們的，棉被啊，外套啊，我看起來，他們的臉很幸福，我們來幫忙他們拿東西，我也很幸福。」

芳縣，以泰文發音也稱為房縣，意思是扎根。慈濟在這裡，不分文化種族，堅持著一個根本，以愛耕耘希望。

