生活中心／綜合報導

為關懷泰北地區孤軍及遺族，國軍心輔講師黃信凱，選在農曆過年前夕，前往泰北展開公益與人道關懷，已經是第七度赴異域的他，行程深入偏遠村落、榮民之家與校園，探訪滯留當地半世紀的國軍老兵，以及資源相對匱乏的學童，以陪伴與溫暖延續歷史記憶與生命尊嚴，也將來自故鄉的思念與敬意，帶到這片異域土地。





泰北最沉重新年禮 國軍心輔講師黃信凱：脫衣送「空軍藍」贈年邁孤軍做壽服以尊嚴告別

黃信凱七度進入泰北美斯樂村莊進行關懷訪視，致贈衣物給當地長輩。（圖／黃信凱）





在探視多位高齡老兵的過程中，黃信凱碰上一位年邁且病重的老爺爺，這位長者擔憂自己若是走了，身邊甚至是連件壽服都沒有，聽見這話，讓黃信凱也立刻脫下自己身上，由後備指揮部贈送的紀念服與自己珍藏的空軍外套送給這位爺爺，盼長者在人生最後一程仍保有溫暖與尊嚴。黃信凱表示，老兵的一生承載戰亂年代的犧牲與信念，是國家歷史的重要見證，不該被遺忘；而遠在台灣的我們，更應記得這段歲月所留下的重量。

孤軍老前輩的生活環境即使困難，也不忘愛國。（圖／黃信凱）

行程中，黃信凱也將歷年於國軍各單位演講時所獲致贈的紀念品，親手轉贈給孤軍老前輩們。他認為，這些象徵榮耀與肯定的紀念物，真正值得擁有的是曾為國家浴血奮戰的一代軍人。透過這份轉贈，不僅傳遞敬意，也象徵軍魂與精神的延續。在泰北義民文史館王紹章主委安排下，他也與五十餘位仍能行動的孤軍老前輩，一同參加泰北忠烈祠祭祀典禮，向所有為中華民國忠誠付出、犧牲奉獻的前輩致上最崇高敬意。





此外，他亦走入泰北校園，以魔術互動與生命分享陪伴孩子，為偏鄉播下希望種子，鼓勵他們在困境中仍保有夢想與信念，也讓孩子們知道，台灣仍有人記得他們、關心他們。國軍近年持續重視官兵身心健康，推動心輔教育與正向信念培養。黃信凱將多次走訪泰北、陪伴孤軍前輩的故事帶回台灣部隊分享，勉勵官兵在挑戰中堅守信念、勇敢面對困境，傳承先烈精神與保國衛民的使命，讓軍魂在時代更迭中持續被記得、被珍惜。









原文出處：泰北最沉重新年禮 國軍心輔講師黃信凱：脫衣送「空軍藍」贈年邁孤軍做壽服以尊嚴告別

