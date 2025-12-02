泰南合艾水災像海嘯！好命豬受困幸運獲救 店家欲哭無淚賠售商品換資金

1頭原本被困在淹水地區籠子裡、身上還帶著被鐵皮劃傷傷口的公豬，幸運獲救。（翻攝自thairath.co.th）

在泰國合艾這座被無情洪水與絕望深埋的城市裡，那隻幸運獲救的豬，成為深不見底的絕境中，唯一一絲微弱的光。

綜合媒體報導，1頭原本被困在淹水地區籠子裡、身上還帶著被鐵皮劃傷傷口的公豬，因為沒有人願意收留，被一群來自烏隆府的暖心救難隊員收養，並取名為「好命仔」。

救難隊員們不忍牠的遭遇，決定將牠載上皮卡車後斗，長途跋涉1,600公里，護送牠到北方安全地帶尋找新家。這隻「好命仔」在旅途中安穩地吃著香蕉，展現了在災難中奇蹟生還的福氣。

救難隊員們不忍牠的遭遇，決定將牠載上皮卡車後斗，長途跋涉1,600公里，護送牠到北方安全地帶尋找新家。（翻攝自thairath.co.th）

然而，這份幸運卻與合艾市區內外滿目瘡痍的景象形成了強烈對比。

災後現場：如同海嘯後的廢墟

儘管救難隊員已撤離，但合艾市區至今仍格外冷清，許多商店鐵門緊閉，尚未恢復營業。路面和民宅一樓被厚厚的泥濘覆蓋，呈現一片死寂。

長年定居合艾的38歲馬來西亞僑民阿末（Ahmad Khushairi）在洪水退去後返家，眼前景象讓他大為震驚，直言「難以形容，看起來就像經歷了一場海嘯的餘波」。

在洪水高峰期，他的妻子只能獨自守在雙層住宅的二樓，眼睜睜看著水漫過一樓，水位逼近樓梯的最後兩階，幾乎失守。而當他開車返回時，沿途可見大量被激流沖走車輛，多數是領有馬來西亞牌照的車，有些甚至被沖到離原處1公里遠。他自己的轎車因泡水報銷，經營的餐館設備和食材也全數損毀，重建之路遙遙無期。

這場11月底的大水災對基礎設施造成了致命打擊。泰國南部鐵路因多達9處軌道和路基嚴重損毀而全面中斷。（翻攝畫面）

交通與人命損失難以估算

除了民生受創，這場11月底的大水災對基礎設施造成了致命打擊。泰國南部鐵路因多達9處軌道和路基嚴重損毀而全面中斷，導致吉隆坡中環往返合艾的跨境列車服務被迫暫停至12月中旬，影響了數百名旅客行程。

更令人心痛的是，截至昨（1日）傍晚，這場水災已經造成多達140人死亡。雖然公共衛生部已啟動11處野戰醫院和上百組行動醫療隊提供醫療和心理健康照護，試圖安撫受創心靈，但巨大的人命與財產損失已是無法抹滅的傷痕。

商家難過：血本無歸下的無聲控訴

災區的清創工作才剛開始，但無數商家已是血本無歸。在市場上，許多服飾、包包店老闆含淚將受損商品以遠低於成本的價格出售，只求換回一點資金維繫生計。

1位穆斯林服飾批發店老闆心痛地表示，他投入兩三百萬泰銖的貨物，因為水位淹到二樓而全數泡湯。他哽咽地說，除了自救，他不知道還能做什麼。當記者問到是否想對當地市長說些什麼時，他心灰意冷，並沉重地表示「下次再也不會投給這個人了。」

「好命仔」獲救是黑暗中的一道光，但合艾這座城市仍深陷在泥濘與悲痛之中，等待漫長而艱難的重生。

