泰南多間加油站遭炸彈攻擊 總理：與地方選舉相關

（中央社記者李宗憲曼谷11日專電）泰國南部11間加油站今天凌晨遭炸彈攻擊，泰國國內安全行動指揮部（ISOC）表示，多名嫌犯放置爆裂物攻擊加油站，所幸無人傷亡。總理阿努廷表示，攻擊與地方選舉有關。

泰國公共電視台（Thai PBS）和民族報（The Nation）等媒體報導，今天凌晨零時45分至1時之間，泰國南部3個府的11間加油站遭炸彈攻擊，發生的時間距離地方選舉約數個小時。當時所有加油站都已於昨晚10時停止營業。

泰國公共電視台引述警方和消息人士指出，共兩組各約5到8人發動攻擊，他們騎摩托車至多個加油站，在加油泵島附近放置重約5公斤的簡易爆炸裝置（IED），企圖藉由爆炸，引燃燃油並蔓延至地下儲油槽引發連鎖爆炸，現場傳出數次爆炸聲響。

報導指出，部分加油站設有便利商店，嫌犯持槍脅迫店員離開，隨後放火燒了便利商店。泰國能源部官員表示，已指示南部3個府加強加油站及工作人員的安全，同時檢查燃油庫存，確保供應充足以滿足當地需求。

民族報指出，泰國國內安全行動指揮部人員已控制局勢，並封鎖相關區域，目前正進行更詳細的檢查以確保民眾安全。

泰國鮮新聞（Khaosod）則報導，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天表示，攻擊事件與分離主義叛亂行動無關，而是和地方選舉有關。（編輯：韋樞）1150111