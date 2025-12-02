泰南水患馳援 慈濟前進宋卡府

東南亞及南亞致命洪災，泰國慈濟志工，已在昨天啟動勘災，前進重災區宋卡府。居民形容，最深時淹到二樓，也有老人家難忘撤離時與水博鬥的情景，忍不住落淚。而由於災區尚未恢復，居民就以積水來清洗家當，順應天意。

從曼谷到宋卡府，960公里，這一趟往南飛的航程，越接近目的地，志工心越糾結。大水淹過的痕跡，大地的創傷。下了機，慈濟勘災團一行七人，馬不停蹄，再驅車一小時，到重災區占那縣。

受災居民說，大水曾淹到二樓，只能躲到三樓避難。手一指，都是淹水高度。而這是之前洪水未退時的景像。做為氣候危機，對暴風雨模式與極端天候影響的最新例證，他們成了最無辜的受害者。

慈濟泰國分會副執行長張惠珍，一一親訪受災家庭。水未退，居民將就生活，泡在水中也能清理家園，由於自來水未恢復供應，居民用尚未退去的積水，來清洗被泥濘弄髒的餐具與廚具。

90歲的瑪阿媽，因為膝蓋疼痛，在撤離時必須抓著繩子、在水深及胸的險境中移動。她回想當時的情景，不禁流下眼淚。如何幫助受災地區，慈濟勘災團，謹慎規畫下一步。

