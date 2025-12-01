泰南水患 慈濟先遣團抵重災區宋卡府

連日暴雨泰國南部爆發嚴重洪水災情，其中宋卡府死傷災情特別慘重，就在今天早上泰國防災減災廳宣布，南部8府水災死亡人數已累積到176人，慈濟泰國分會立刻動身前往宋卡府占那縣進行關懷與物資發放，今天中午後，一組發放先遣隊，已經抵達宋卡府，與當地政府官員面對面溝通，希望獲准進入災區，一切順利的話，預計三號到四號展開發放行動。

求生慾令民眾不顧攔腰洪水，踏著艱難的步伐與天災對抗，泰國南部的爆發嚴重洪災，死亡人數也不斷疊加，目前官方證實南部受災的8府，至少已經176人死亡。個人清潔用品，各種急難物資準備就緒，慈濟泰國分會火速啟動救災計畫，志工以手刀速度打包，準備向災區挺進。志工 娜帕：「這次原本當地就已經淹水，再加上暴雨，災情才會如此嚴重，感覺這一切，都讓我們更需要學會，與環境共處，並努力渡過難關，沒有誰要加害我們，我們只能堅強面對，一起撐過去，大家要彼此鼓勵 互相幫忙，祝福他們現在能夠，趕快回到本來的生活啦。」

根據志工掌握消息，受創最慘烈的「宋卡府」已出現物資搶購潮，連常備的感冒藥都被掃光，有錢也買不到，因此藥品被列為發放清單的重點物資。慈濟志工 溫英：「因為他(災區)那邊，現在最缺就是藥品，退燒的還有消炎的。」

剛從合艾國際機場一落地，志工先遣隊，馬不停蹄，要與地方官員進行會面，可望獲得進入災區許可，抓緊時間，最好在12月3號前將物資送到的災民手上。

