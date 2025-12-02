泰南水患 慈濟勘災發放在即

東南亞及南亞致命洪災，泰國慈濟志工，已在昨天啟動勘災，前進重災區宋卡府，今天持續深入家戶，了解居民處境與需求，也規畫明後兩天展開大型發放，先提供生活及清潔用品給受災戶。災區舉目所見，都讓志工心疼，而一座畜牧場的災後景像，震撼所有志工。

從曼谷到宋卡府，960公里慈濟勘災團七人小組，彷彿走入另一個世界。這是一座畜牧場。

慈濟志工 甘涵亞：「洪水來的時候 這些牛，牠要逃離 所以牠們就跑到，地勢比較高的地方，我們可以看到這一區，它的地是比其它的地還要高，牠們就跑到上面逃難，可是因為洪水太高了，所以牠們還是在這裡被淹死了。」

成群牛隻屍體還不知如何處理，但曾泡在水中的屍體，隨著尚未退去的積水，居民卻是不得不用。這戶人家，用積水來清洗被泥濘弄髒的碗盤。

慈濟泰國分會副執行長 張惠珍：「這個區現在有個問題就是，水力沒有辦法供應，因為所有的馬達的供水已經都壞了，所以我們盡快來跟縣政府講，是不是送車過來的水，讓他們來洗盤子 鍋盆，這一些生活日用品。」

有些住家，因地勢，水位還高。志工搭著小艇了解。大水淹過的痕跡，在每戶人家中。做為氣候危機，對暴風雨模式與極端天候影響的最新證據，他們成了最無辜的受害者。小娃兒怎知家裡發生巨大變化。老人家也只能坐困一角，愁眉深鎖。一分關懷，就是替他們壓壓驚。在重災區宋卡府占那縣，志工勘災腳步馬不停蹄。而在曼谷，物資籌措也同步進行，慈濟泰國分會緊急採購3000份的生活及清潔用品，要運送到占那縣，3號到4號隨即發放。

