泰南水患170人死 慈濟赴宋卡府發放
同樣遭受水患侵襲的泰國南部，災情最嚴重的宋卡府，死亡人數累積到170人，慈濟泰國分會啟動發放任務，今天到星期三，火速把物資打包完畢，接著會送到災區。其中，有一組發放團隊，會在不久之後，大約12點45先行抵達宋卡府，大愛新聞將會持續關注發放團隊的後續動態。
求生慾令民眾不顧攔腰洪水，踏著艱難的步伐與天災對抗，泰國南部的爆發嚴重洪災，死亡人數也不斷疊加，目前官方證實南部受災的8府，至少已經170人死亡。個人清潔用品，各種急難物資準備完畢，慈濟泰國分會火速啟動救災計畫，志工以手刀速度打包，準備向災區挺進。
由於災區衛生惡劣、受災民眾健康受到威脅，止痛、消炎、感冒藥，也都列入發放名單，此次救災採取分進合擊戰術，部分志工持續打包，另一批組成發放先遣隊，會在中午後率先抵達，確保接下來的發放順利無誤。
