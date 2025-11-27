泰南洪災重創 泰觀局設危機監測中心 協調撤離並規劃災後復甦

【看見泰國 VisionThai】泰國觀光局(Tourism Authority of Thailand, TAT)因南部嚴重洪災啟動「觀光危機監測中心」，評估宋卡府合艾(Hat Yai)及整個泰南觀光市場的衝擊，並下修今年11、12月的旅遊人次與收入預測，特別關注馬來西亞旅客短期減少的風險。新中心同時作為資訊與協調樞紐，負責協助受困旅客撤離與安置，並規劃災後旅遊復甦策略。​

TAT指出，本輪南部洪災已干擾多個府份交通與旅遊活動，包括宋卡(Songkhla)、也拉(Yala)、北大年(Pattani)、那拉提瓦(Narathiwat)、洛坤(Nakhon Si Thammarat)、高頭崙(Phatthalung)、董里(Trang)、沙敦(Satun)及素叻他尼(Surat Thani)等地，其中宋卡府的合艾是受創最嚴重城市之一。TAT總裁塔帕尼·基亞帕布(Thapanee Kiatphaibool)表示，合艾是泰南重要經濟與觀光樞紐，此次為逾十年來最嚴重水患之一，對當地的本地與國際旅遊造成直接衝擊。​

廣告 廣告

在宋卡府國內市場方面，TAT估計2025年11月約有243,150名泰國旅客，較去年同期減少約6.9%，旅遊收入約19.2億泰銖，年減約8.5%。2025年12月預測約306,400名旅客，年減約2%，收入約24.1億泰銖，年減約4%，顯示短期內仍難完全恢復原本預期的消費水準。若擴大至整個泰南地區，11月國內旅遊人次預估仍略增約0.9%，但觀光收入下滑約1.8%；12月人次預估成長約1.3%，收入仍將小幅下降，呈現「人有來、花得較少」的走勢。​

塔帕尼指出，合艾多家飯店與商家暫時停業，加上道路中斷以及火車與巴士部分停駛，明顯拖慢了當地旅遊活動的復甦步伐。

在國際市場方面，TAT認為南部洪災將短期影響馬來西亞市場表現，特別是高度依賴馬國客源的合艾，為此，TAT依洪災持續時間提出兩種情境，分別模擬「水退較快」與「水退較慢」時，2025年馬來西亞旅客與全國外國旅客總量可能出現的變化。​（延伸看：泰國合艾洪災馬來西亞遊客受困）

若宋卡府合艾洪災約在一週內緩解，TAT預估2025年全年來泰馬來西亞旅客約為460萬人次，較2024年減少約7%。屬「輕度縮減」，整體市場仍相對穩定。​若洪災持續超過一週，全年馬來西亞旅客可能降至約455萬人次，年減約8%。其中，2025年11月預估約32.7萬人，比去年減少約8%；12月則可能降至約37.3萬人，年減幅擴大至約18%，2025年全年的外國旅客總數恐難突破3,300萬人次，約較2024年減少8%。​

為確保受災地區旅客能及時獲得協助，TAT啟動「觀光危機監測中心」作為全國層級的觀光危機應變平台，由TAT規劃與政策副總裁丘威‧席拉威卻庫(Chuwit Sirawechkul)督導。T該中心將作為單一窗口，協助提供即時資訊與必要協助。同時，也統一對外發布與南部洪災及觀光影響相關的資訊，透過發布每日資訊摘要，標示景點、交通實際狀況。並將與業者及地方政府合作，規劃災後復甦方案，帶動地方經濟回溫。​

如需了解泰國南部洪災與旅遊相關資訊的旅客，可24小時撥打TAT客服專線1672「Travel Buddy」；若涉及安全或治安問題，亦可聯繫觀光警察(Tourist Police)熱線1155尋求支援。

核稿：陳韋如

更多VISION THAI看見泰國報導

合艾洪災宣布緊急狀態 災民爬電纜線逃生

泰國南部300年最大豪雨 402遊客緊急疏散

