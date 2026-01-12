泰南3省11座加油站遭預謀同步縱火攻擊 官方宣布部份區域實施宵禁

[Newtalk新聞] 泰國南部邊境地區安全情勢再度緊繃。根據《曼谷郵報》報導，11 日凌晨，位於也拉、北大年與陶公三府的 11 座 PTT 加油站遭不明人士以炸彈與縱火方式同步攻擊，造成設施受損，所幸截至目前未傳出人員傷亡。

泰國內部安全行動指揮部表示，此次事件為「心懷不軌人士」所為，火勢已陸續受到控制，相關地點均已封鎖進行鑑識與調查，並同步提升區域安全層級，呼籲民眾暫時避免前往加油站周邊。

依據官方通報，陶公府共有 5 起爆炸事件，分別發生於昭艾隆、查納、蘭艾、萬縣與素艾哥洛縣；北大年府 2 起，位於府治縣與卡坡縣；也拉府則有 4 起，分布於卡邦、班南沙塔與府治縣。當中，昭艾隆縣的一處加油站僅營運數月即遭攻擊。

另據現場最新通報，1 月 11 日，也拉府警察廳特別行動單位指出，犯案者身分、所屬組織與人數目前仍不明，攻擊行動除加油站外，部分地點亦波及附設的便利商店。安全部隊已全面進駐相關區域，封鎖現場並等待鑑識人員進行詳細勘查，以釐清爆炸原因並蒐集證據。

