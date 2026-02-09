泰博公司遭控意圖控制工會 勞動部稱將依法調查

喊著口號，希望各界關心醫療科技公司泰博的移工遭受的不當對待。

泰博的移工半年前組成工會，爭取勞權，他們多次向勞動部陳情公司的不當勞動行為，這次在聲援勞團的陪同下，再次陳情，控訴公司積極動員公司員工加入工會，甚至還找來政治人物的團隊見證員工的入會儀式。

全國自主勞工聯盟秘書張仲方表示，「經過合法的籌組工會以後，泰博仍然以阻擋工會的會務假，試圖阻擾工會運作，想要來鎮壓工會的自主權。」

工會還指控，公司違法解僱工會的理事長，意圖控制工會，還發出通知函公告理事長不能再進入廠區。

廣告 廣告

泰博工會秘書長汪英達指出，「指控毀壞公司形象、破壞公司商譽，然後在電梯到處貼公告，把我們理事長搞得跟通緝犯一樣，羞辱理事長、羞辱工會，二來對所有員工下寒蟬效應。」

面對工會指控，勞動部派員接下陳情書，強調會在後續會議中依法進行調查。

勞動部勞動關係司科長吳倍豪表示，「今日的訴求，裁決委員會一定會依法進行調查，只要認定他是構成違反《工會法》，我們一定會處理。」

勞團呼籲勞動部要秉公處理，勞動部表示，如果裁決委員會審理後認定雇主違反《工會法》，會裁處雇主最重50萬元罰鍰，並且公布雇主、代表人姓名。