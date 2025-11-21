泰博回應移工爭議 樂看瘦瘦筆帶動醫材銷售

▲泰博核心產品血糖機（含多參數測量儀）占營收約76%（圖／截自泰博法說會簡報）

[NOWnews今日新聞] 醫材廠泰博科技近日出現移工勞資爭議，日前工會在勞動部前上演行動劇，表達不滿。泰博科技董事長陳朝旺今（21）日法說會中表示，移工爭議對公司營運並無衝擊，但是影響ESG觀感，對於已發現缺失會持續改善。另外，近期「瘦瘦筆」（GLP-1）藥物夯，泰博看好帶動相關產品發展。

泰博科技在線上法說會中說明公司營運，以及產品發展。產品營收主要為血糖機（含多參數測量儀）占約76%，額耳溫槍3%，其他產品包含新冠快篩、血壓機、血氧濃度機等20%。另，連續血糖監測儀（CGM）目前在臨床試驗中。

陳朝旺表示，隨著CGM發展，血糖機銷售預估會衰退，而目前也逐漸透過多參數測量儀取代部分血糖機市場，可以提供量尿酸等更多功能給尿病患者或是亞健康長者檢查；類似現象也在主要四大廠如羅氏、亞培顯現。而泰博自己的CGM為重點發展項目，預計在5年內有產生重要貢獻，明年預估會先看到泰博跟其他公司合作銷售的成績，約1至2億元，而自己製造的CGＭ則預估在2027年開始貢獻營收。

應用於呼吸中止或睡眠議題的智慧戒指生理監控系統，在經過兩年的市場驗證與消費者反饋累積後，泰博也規劃在良率提升後，明年初加強其推廣力度。

此外，近期瘦瘦筆（GLP-1藥物）熱門，不止糖尿病，減重應用端夯。陳朝旺指出，由於使用瘦瘦針，必須參考生理參數變化，避免過量或是出現不當反應，因此公司跟部分瘦瘦筆銷售單位合作販售醫材，讓使用者可以偵測血糖跟血酮，監測生理不良反應，讓使用者使用的更健康，因此對於瘦瘦筆發展持正面態度。

法人關切近期移工爭議是否影響公司，陳朝旺表示，工會雖然是上班時間前往抗議，但人數僅6人，占公司員工數量不到1%，對生產並無實際影響，但確實對ESG觀感有衝擊。而抗議後政府單位有來稽查，發現一些小缺失，會持續改善，也在在ESG上努力。然而，他說，工會訴求奇怪，一面批評公司多不好，但卻又要公司在12月1日到期後續聘，實在矛盾。

在財務策略上，泰博將考量調整股利政策。陳朝旺說，公司長期以來股利發放高、本益比不高，但市場多不埋單，考量現在現金部位多，考慮降低股利發放，把錢拿來實施庫藏股，展現對公司發展的信心，將交給董事會討論。

